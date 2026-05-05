AI 365

“Phở Anh Hai” sắp có phần 2, tên tựa game cũng gắn với món ăn

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO) - Tựa game Bánh Mì Bách Khoa sử dụng hình ảnh quán xá vỉa hè và ngôn ngữ đời thường dí dỏm, tạo cảm giác gần gũi.

Sau khi mạng xã hội dậy sóng với tựa game "Phở Anh Hai", cộng đồng game thủ sắp đón nhận phần hậu bản mang tên "Bánh Mì Bách Khoa".

Tựa game đưa người chơi vào vai sinh viên khởi nghiệp với xe bánh mì ngay trước cổng một trường đại học kỹ thuật danh tiếng tại Hà Nội.

Không chỉ đơn thuần là bán hàng, người chơi phải tự tay xoay xở - từ chuẩn bị nguyên liệu, phục vụ khách đến cân đối tài chính - trong bối cảnh cuộc sống sinh viên nhiều áp lực.

Bánh Mì Bách Khoa nối tiếp dư âm từ phần trước. Sau khi tổ chức tội phạm tại khu vực Đan Phượng bị triệt phá, những kẻ cầm đầu vẫn đang mất tích và bị truy nã gắt gao. Chi tiết này tạo nên lớp nền kịch tính, giúp liên kết nội dung giữa hai phần game.

Bối cảnh chính của trò chơi được đặt tại Đại học Bách khoa, cụ thể là khu vực cổng Parabol quen thuộc. Người chơi sẽ đồng hành cùng một nhân vật bạn thân đặc biệt - chú chó Mr. Gold (Cậu Vàng) trong hành trình mưu sinh giữa lòng đô thị.

Game Bánh Mì Bách Khoa, hậu bản của Phở Anh Hai. Nguồn: marisa0704

Điểm thu hút của series nằm ở chất liệu thuần Việt được thể hiện rõ nét. Từ văn hóa ẩm thực đường phố, hình ảnh quán xá vỉa hè đến ngôn ngữ đời thường dí dỏm, tất cả đều tạo cảm giác gần gũi.

Việc lựa chọn một địa điểm cụ thể như Đại học Bách khoa càng khiến trải nghiệm trở nên chân thực, người chơi dễ đồng cảm.

Theo trang itch.io chính thức của game, cốt truyện xoay quanh một nam sinh viên đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình học tập. Để có tiền đóng học phí và trang trải cuộc sống, anh phải đẩy xe bán bánh mì tại cổng trường.

"Bạn thấy mình đang đứng trước cổng Parabol huyền thoại của trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST). Bạn có một "chuyên án" của riêng mình: sống sót qua thời sinh viên bằng cách khởi nghiệp bán bánh mì.

Sắp chính thức có phần 2 của game 'Phở anh Hai' - Ảnh 1.

Tựa game Bánh Mì Bách Khoa

Hãy mặc đồng phục vào, chuẩn bị nguyên liệu và sẵn sàng cho một ngày bán hàng bận rộn! Chúc bạn bán bánh mì luôn "đắt hàng" và có một quãng thời gian không thể nào quên tại Bách Khoa!" - phần mô tả của game viết.

Hiện tại, dự án chưa được phát hành chính thức và vẫn trong quá trình hoàn thiện.

Tiết lộ nhân vật trong Phở anh Hai lấy cảm hứng từ đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại

Tiết lộ nhân vật trong Phở anh Hai lấy cảm hứng từ đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại

(NLĐO) - Từ thế giới ảo bước ra phố thật, Phở Anh Hai bất ngờ có “phiên bản live-action” khi một nhóm bạn trẻ hóa thân thành các nhân vật trong game.

Loạt Fanpage của thương hiệu Việt rầm rộ "đu trend" Phở anh Hai

(NLĐO) - Sức hút của "tiệm phở của anh Hai” nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Xem hướng dẫn cách tải và cài đặt Tiệm Phở Của Anh Hai tại đây.

Lăng kính AI: Giải mã game "Phở anh Hai" gây sốt mạng xã hội

Tựa game "Brother Hai's Pho Restaurant" (tạm dịch: Phở anh Hai) bỗng nhiên viral không chỉ trong cộng đồng "game thủ" mà còn ở nhiều nhóm người dùng mạng xã hội

đại học Bách khoa Phở Anh Hai Bánh Mì Bách Khoa
