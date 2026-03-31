AI 365

Giải mã làn sóng "báo mất hàng" sau vụ trộm hy hữu 12 tấn socola KitKat

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Nhiều thương hiệu trong và ngoài nước đã nhanh chóng "bắt trend", biến tấu từ vụ việc KitKat theo hướng hài hước như một hình thức quảng bá.

Những ngày cuối tháng 3-2026, một vụ trộm hy hữu đã xảy ra khi chiếc xe tải chở hơn 12 tấn socola KitKat (tương đương 413.000 sản phẩm) bất ngờ "bốc hơi" trên đường vận chuyển từ Ý sang Ba Lan.

Đây là lô sản phẩm mới, dự kiến được tập đoàn Nestlé phân phối tại thị trường châu Âu để phục vụ dịp lễ Phục sinh. Đến nay, cả phương tiện lẫn số hàng hóa khổng lồ trên vẫn bặt vô âm tín. Phía Nestlé cho biết họ đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để điều tra.

Đối mặt với sự cố, thay vì đưa ra những thông cáo báo chí khô khan và cứng nhắc, thương hiệu này đăng tải thông báo xác nhận vụ việc trên fanpage chính thức, đồng thời hóm hỉnh: "Chúng tôi luôn khuyến khích mọi người nghỉ ngơi cùng KitKat, nhưng có vẻ như bọn trộm đã hiểu theo nghĩa đen quá và "nghỉ" luôn hơn 12 tấn chocolate". Thậm chí, hãng còn đùa rằng họ "đánh giá cao gu thưởng thức của những kẻ trộm".

Bài viết nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội, thu hút hơn 14.700 lượt tương tác, 1.200 bình luận và 6.400 lượt chia sẻ.

Ngay sau đó, hàng loạt thương hiệu như Domino's Pizza, Playah... đã nhanh chóng "đu trend" bằng cách mô phỏng lại định dạng thông cáo báo chí của KitKat.

- Ảnh 2.

Thông báo lô hàng bị trộm của KitKat đang gây sốt trên mạng

Tại Việt Nam, trào lưu "báo mất hàng" cũng được các nhãn hàng hưởng ứng nhiệt tình. Thương hiệu mỹ phẩm Merzy đăng tải việc "báo mất một xe tải son". Hãng điện thoại HONOR gây chú ý với câu chuyện "thất lạc hơn 1.000 chiếc smartphone" kèm theo mô tả nghi phạm đầy hài hước. Sunsilk cũng "hốt hoảng" đùa rằng hãng vừa "đánh rơi 1 vạn thùng serum" ngay tại trung tâm TPHCM...

Ngay cả chuỗi Cà phê muối Chú Long cũng đăng tải "thông báo chính thức" với nội dung hài hước về việc "mất 10.000 chai cà phê muối trong quá trình vận chuyển". Bài đăng gây chú ý khi lồng ghép cách diễn đạt dí dỏm rằng sản phẩm quá hấp dẫn nên bị lấy mất, đồng thời khẳng định hệ thống vẫn bảo đảm nguồn cung cho khách hàng.

Dưới các bài đăng này đều sử dụng hashtag "J4F" (Just For Fun – chỉ để cho vui), nhằm nhấn mạnh tính chất giải trí.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Giải mã sức hút từ một sự cố

Nhìn nhận về hiện tượng mạng này, chuyên gia công nghệ Lê Hồng Đức, nhà sáng lập Công ty OneAds Digital, khẳng định đây trước hết là một sự cố mất cắp có thật của hãng Nestlé, chứ không phải là một chiêu trò truyền thông.

Theo ông Đức, trong bối cảnh thị trường có nguy cơ xuất hiện hàng trôi nổi giá rẻ từ vụ trộm, việc KitKat chủ động lên tiếng là nghiệp vụ bắt buộc để trấn an người tiêu dùng. Tuy nhiên, sự xuất sắc nằm ở "cấu trúc hai lớp" trong thông điệp của họ.

"Phần đầu thông điệp, hãng nhấn mạnh tính nghiêm trọng của sự việc và sự phối hợp điều tra với cảnh sát. Nhưng ngay phần sau, giọng điệu chuyển sang hài hước, gần gũi. Sự chuyển đổi mượt mà này giúp "giảm tải"cảm giác bất an, biến sự cố an ninh thành một câu chuyện đời thường. Nhờ đó, thông tin trở nên dễ tiếp nhận hơn" - ông Đức phân tích.

Chính sự cởi mở này đã biến câu chuyện thành một chủ đề thảo luận rộng rãi, tạo mảnh đất màu mỡ cho cộng đồng mạng chế ảnh (meme) và các thương hiệu khác tham gia tương tác. Thêm vào đó, cơ chế của thuật toán Facebook luôn ưu tiên hiển thị các bài đăng công khai, có tính sáng tạo và lượng tương tác đột biến, từ đó giúp thông điệp của KitKat vượt xa khỏi tệp khách hàng theo dõi ban đầu.

"Tất cả các yếu tố trên cộng hưởng lại đã biến một sự cố rủi ro trong chuỗi cung ứng thành một hiện tượng truyền thông nổi bật, mang lại hiệu ứng lan tỏa tích cực ngoài mong đợi cho thương hiệu" - chuyên gia OneAds Digital đúc kết.

Lý do các thương hiệu "đu trend" chiến dịch săn tuần lộc nhưng không gây sốt như Jollibee

Lý do các thương hiệu "đu trend" chiến dịch săn tuần lộc nhưng không gây sốt như Jollibee

(NLĐO)-Những ngày gần đây, gà rán Jollibee gây sốt mùa Giáng sinh 2025 nhờ chương trình tặng gấu bông tuần lộc cho khách mua combo từ 149.000 đồng.

