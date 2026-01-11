HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Giải Marathon TP HCM 2026: Hành trình của cảm xúc

Đào Tùng - Ảnh: BTC

(NLĐO) – Giải Marathon TP HCM 2026 khép lại trong bầu không khí sôi động và giàu cảm xúc, để lại nhiều dấu ấn trong cộng đồng chạy bộ trong và ngoài nước.

Là sự kiện chạy bộ truyền thống được tổ chức thường niên vào những ngày đầu năm mới, Giải Marathon TP HCM 2026 (HCMC Marathon) tiếp tục giữ vai trò là hoạt động thể thao mở màn cho năm dương lịch, mang theo thông điệp "Cùng nhau chinh phục – United In every stride", lan tỏa tinh thần thể thao tích cực, ý chí bền bỉ và sự gắn kết cộng đồng.

Giải Marathon TP HCM 2026: Hành trình của cảm xúc - Ảnh 1.

Điểm xuất phát và về đích tại khu vực trung tâm thành phố

Diễn ra sáng 11-1 tại khu vực trung tâm thành phố, HCMC Marathon 2026 ghi nhận sự tham dự của gần 11.000 vận động viên ở ba cự ly 42,195 km, 21 km và 10 km. Khoảng 26% là vận động viên quốc tế đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng đáng kể so với số lượng VĐV thuộc 65 quốc gia của mùa giải trước, góp phần tạo nên bức tranh thi đấu đa sắc màu và giàu tính quốc tế.

HCMC Marathon 2026 ghi nhận chất lượng chuyên môn cao với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các vận động viên Việt Nam và quốc tế. Ở nội dung marathon nam, VĐV Huỳnh Anh Khôi đã có màn bứt phá ấn tượng để cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 25 phút 44 giây. Vann Pheara (Campuchia) về nhì với thời gian 2 giờ 27 phút 24 giây trong khi Lê Văn Tuấn giành vị trí thứ ba với thành tích 2 giờ 34 phút 18 giây.

Trên đường chạy marathon nữ, cựu tuyển thủ Phạm Thị Hồng Lệ khẳng định đẳng cấp của một trong những chân chạy hàng đầu Việt Nam khi xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 46 phút 18 giây, xếp trên 2 chân chạy nổi tiếng của cộng đồng runner phong trào là Lê Thị Hà (2 giờ 57 phút 28 giây ) và Nguyễn Thị Ngọc Lan (2 giờ 58 phút 39 giây).

Giải Marathon TP HCM 2026: Hành trình của cảm xúc - Ảnh 2.

Gần 11.000 chân chạy trong nước và quốc tế góp mặt tại giải

Ở cự ly bán marathon nữ (21 km), bộ ba Hoàng Thị Ngọc Hoa, Lê Thị Yến Như và Nguyễn Khánh Ly góp mặt ở các vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, tuyển thủ Hoàng Nguyên Thanh giành chiến thắng thuyết phục ở cự ly bán marathon nam với thành tích 1 giờ 08 phút 31 giây, xếp ngay trên VĐV Lai Terence (Campuchia) và Trương Trí Tâm.

TIN LIÊN QUAN

Bên cạnh các thành tích chuyên môn, giải chạy năm nay còn ghi nhận sự gia tăng đáng kể số lượng vận động viên trẻ tuổi tham gia, phản ánh sức hút ngày càng mạnh mẽ và mức độ lan tỏa sâu rộng của HCMC Marathon trong cộng đồng. 

Giải Marathon TP HCM 2026: Hành trình của cảm xúc - Ảnh 3.

Thời tiết đẹp, đường đua thuận lợi giúp kết quả chuyên môn đạt mức cao

Giải Marathon TP HCM lần 13 – năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của một sự kiện thể thao cộng đồng tầm cỡ quốc gia, có bề dày lịch sử và uy tín, đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa tinh thần thể thao tích cực và lối sống lành mạnh.

Tin liên quan

11.000 người tham dự Giải Marathon TPHCM 2026

11.000 người tham dự Giải Marathon TPHCM 2026

(NLĐO) - Marathon TPHCM 2026 là một trong những sự kiện khai xuân nổi bật và là hoạt động tiêu biểu đầu năm của thể thao thành phố.

Dàn sao runner chiến thắng tại Tiền Phong Half Marathon 2025

(NLĐO) - Hàng nghìn runner đã bùng nổ cảm xúc khi cán đích Tiền Phong Half Marathon 2025, diễn ra sáng 14-12 tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP HCM).

Hoàng Nguyên Thanh về thứ 3 tại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank 2025

So kè quyết liệt nhưng Hoàng Nguyên Thanh đã không thể bứt lên trước các đối thủ đến từ Ethiopia và Kenya tại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank

Hoàng Nguyên Thanh Hoàng Thị Ngọc Hoa Phạm Thị Hồng Lệ Marathon TP HCM 2026 Cùng nhau chinh phục Huỳnh Anh Khôi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo