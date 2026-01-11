Giải Marathon TP HCM 2026: Hành trình của cảm xúc

Là sự kiện chạy bộ truyền thống được tổ chức thường niên vào những ngày đầu năm mới, Giải Marathon TP HCM 2026 (HCMC Marathon) tiếp tục giữ vai trò là hoạt động thể thao mở màn cho năm dương lịch, mang theo thông điệp "Cùng nhau chinh phục – United In every stride", lan tỏa tinh thần thể thao tích cực, ý chí bền bỉ và sự gắn kết cộng đồng.



Điểm xuất phát và về đích tại khu vực trung tâm thành phố

Diễn ra sáng 11-1 tại khu vực trung tâm thành phố, HCMC Marathon 2026 ghi nhận sự tham dự của gần 11.000 vận động viên ở ba cự ly 42,195 km, 21 km và 10 km. Khoảng 26% là vận động viên quốc tế đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng đáng kể so với số lượng VĐV thuộc 65 quốc gia của mùa giải trước, góp phần tạo nên bức tranh thi đấu đa sắc màu và giàu tính quốc tế.

HCMC Marathon 2026 ghi nhận chất lượng chuyên môn cao với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các vận động viên Việt Nam và quốc tế. Ở nội dung marathon nam, VĐV Huỳnh Anh Khôi đã có màn bứt phá ấn tượng để cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 25 phút 44 giây. Vann Pheara (Campuchia) về nhì với thời gian 2 giờ 27 phút 24 giây trong khi Lê Văn Tuấn giành vị trí thứ ba với thành tích 2 giờ 34 phút 18 giây.

Trên đường chạy marathon nữ, cựu tuyển thủ Phạm Thị Hồng Lệ khẳng định đẳng cấp của một trong những chân chạy hàng đầu Việt Nam khi xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 46 phút 18 giây, xếp trên 2 chân chạy nổi tiếng của cộng đồng runner phong trào là Lê Thị Hà (2 giờ 57 phút 28 giây ) và Nguyễn Thị Ngọc Lan (2 giờ 58 phút 39 giây).

Gần 11.000 chân chạy trong nước và quốc tế góp mặt tại giải

Ở cự ly bán marathon nữ (21 km), bộ ba Hoàng Thị Ngọc Hoa, Lê Thị Yến Như và Nguyễn Khánh Ly góp mặt ở các vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, tuyển thủ Hoàng Nguyên Thanh giành chiến thắng thuyết phục ở cự ly bán marathon nam với thành tích 1 giờ 08 phút 31 giây, xếp ngay trên VĐV Lai Terence (Campuchia) và Trương Trí Tâm.

Bên cạnh các thành tích chuyên môn, giải chạy năm nay còn ghi nhận sự gia tăng đáng kể số lượng vận động viên trẻ tuổi tham gia, phản ánh sức hút ngày càng mạnh mẽ và mức độ lan tỏa sâu rộng của HCMC Marathon trong cộng đồng.

Thời tiết đẹp, đường đua thuận lợi giúp kết quả chuyên môn đạt mức cao

Giải Marathon TP HCM lần 13 – năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của một sự kiện thể thao cộng đồng tầm cỡ quốc gia, có bề dày lịch sử và uy tín, đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa tinh thần thể thao tích cực và lối sống lành mạnh.