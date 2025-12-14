HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Dàn sao runner chiến thắng tại Tiền Phong Half Marathon 2025

Đào Tùng - Ảnh: BTC

(NLĐO) - Hàng nghìn runner đã bùng nổ cảm xúc khi cán đích Tiền Phong Half Marathon 2025, diễn ra sáng 14-12 tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP HCM).

Trong nắng sớm ấm áp của những ngày cuối năm dương lịch, đông đảo các chân chạy TP HCM và các tỉnh lân cận đã háo hức tham gia giải chạy half-marathon do Báo Tiền Phong tổ chức. Với chủ đề "Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc" - Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 là hành trình lan tỏa tinh thần sống tích cực, khơi dậy ý thức gìn giữ môi trường, kiến tạo lối sống lành mạnh, qua đó góp phần tôn vinh hình ảnh TP HCM năng động, thân thiện, hiện đại và tràn đầy sức sống.

Dàn sao runner chiến thắng tại Tiền Phong Half Marathon 2025 - Ảnh 1.

Xuất phát các cự ly lúc sáng sớm

Giải gồm ba cự ly thi đấu: 5 km, 10 km và 21,1 km dành cho cả nam và nữ. Riêng cự ly 21,1 km được chia thành 5 nhóm VĐV theo các lứa tuổi từ 16 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59 và từ 60 trở lên, nhằm tạo cơ hội cho mọi vận động viên tham gia thử thách bản thân.

Nhiều thành tích ấn tượng, không ít các kỷ lục cá nhân bị xô đổ đã tạo nên dấu ấn khó quên của mùa giải đầu tiên được báo Tiền Phong tổ chức tại TP HCM. Về đích trước tiên ở cự ly 21,1 km nữ, runner Lê Thu Hà (Đồng Nai) không giấu được niềm vui. 

"Thành tích lần này gần như phá kỷ lục cá nhân mà tôi vừa lập tại Quảng Ninh. Cảm xúc thật tuyệt vời. Giải đấu rất có ý nghĩa, đúng với tên gọi "Hành trình xanh" khi đường chạy rất xanh, đẹp, thời tiết thoáng mát nên vận động viên rất dễ chịu. Chúng tôi khá hài lòng với giải" - chân chạy nữ nức tiếng khu vực miền Đông chia sẻ.

Cùng chung nhận định, chân chạy Nguyễn Thị Ngọc Lan cho biết chị cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi thi đấu cực kỳ thăng hoa, là người đầu tiên hoàn thành cự ly 10 km nữ. "Thời tiết thành phố hôm nay quá lý tưởng, đường chạy rất đẹp là yếu tố để tôi và mọi người về đích an toàn với thành tích rất khả quan. Về đích rồi thế nhưng chưa cảm thấy thỏa mãn, bèn chạy thêm 5 km nữa cho bản thân trải nghiệm cảm giác "đã" là như thế nào".

Dàn sao runner chiến thắng tại Tiền Phong Half Marathon 2025 - Ảnh 6.

BTC trao giải cho cự ly 10 km nữ

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cho biết, Tiền Phong Half Marathon là giải đấu thể thao mới nhất trong hệ sinh thái các hoạt động thể thao do báo Tiền Phong khởi xướng và phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức. Giải đấu mong muốn lan tỏa thông điệp về lối sống tích cực, lành mạnh; về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên; về niềm tin vào những giá trị tốt đẹp mà thể thao mang lại cho cộng đồng.

Dàn sao runner chiến thắng tại Tiền Phong Half Marathon 2025 - Ảnh 7.

Dàn sao runner chiến thắng tại Tiền Phong Half Marathon 2025 - Ảnh 8.

"Hy vọng mỗi bước chạy hôm nay không chỉ hướng về đích phía trước, mà còn gửi gắm khát vọng về tương lai xanh - bền vững - hạnh phúc cho tất cả mọi người" - nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết.

Kết quả chung cuộc Tiền Phong Half Marathon 2025 (chỉ đăng giải nhất)

Cự ly 5km: Nam: Trương Nhật Linh - Nữ: Lê Thị Kim Chi

Cự ly 10km: Nam: Lê Hữu Lộc - Nữ: Nguyễn Thị Ngọc Lan

Cự ly 21km: Nam: Nguyễn Thành Đạt - Nữ: Lê Thị Hà

