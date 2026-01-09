11.000 người tham dự Giải Marathon TPHCM 2026

Lễ khai mạc Giải Marathon TPHCM lần thứ 13 - 2026 chính thức diễn ra tại Trung tâm TDTT Hoa Lư ngày 9-1.

Sau nghi thức này, các chân chạy đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước thực hiện các thủ tục đăng ký sau cùng để nhận BIB (số báo danh), bộ race-kit, vật phẩm...

Ban Tổ chức thực hiện nghi thức khai mạc Marathon TPHCM 2026

Giải Marathon TPHCM 2026 chào đón gần 11.000 vận động viên (VĐV) đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng nhau trải nghiệm cuộc đua ở nội ô lộng lẫy, náo nhiệt trong thời tiết mát mẻ của những ngày đầu xuân.

Marathon TPHCM 2026 là một trong những sự kiện khai xuân nổi bật và là hoạt động tiêu biểu đầu năm của thể thao thành phố.

Với thông điệp "United in Every Stride - Cùng nhau chinh phục", mùa giải 2026 không chỉ là một cuộc đua mà còn là hành trình chung của cộng đồng - nơi từng bước chạy là sự kết nối, sẻ chia và khát vọng vươn xa, cùng chung bước tiến về phía trước trên những cung đường giàu dấu ấn lịch sử và biểu tượng của TPHCM.

Giải Marathon TPHCM 2026 là hoạt động khai xuân sôi nổi, nhiều ý nghĩa

Ngày chạy chính thức 11-1 diễn ra từ sáng sớm với cự ly 10km, 21km và 42km, điểm xuất phát và về đích đều tại Công viên 30-4 trên trục đường Lê Duẩn, phía trước Dinh Độc Lập.

Lộ trình chạy xuyên suốt các tuyến đường trung tâm thành phố, qua 6 phường và các địa điểm nổi tiếng như: Trụ sở UBND thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, tòa nhà Bitexco, nhà thờ Đức Bà, cầu Ba Son...

Phó Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao TPHCM Nguyễn Nam Nhân chia sẻ: "Điểm nổi bật của giải Marathon TPHCM là có điểm xuất phát và về đích ngay tại khu vực trung tâm - nơi hội tụ lịch sử, văn hóa và nhịp sống sôi động.

Mùa giải 2026 chào đón gần 11.000 VĐV, có thể là con số khiêm tốn so với một số giải marathon lớn trong khu vực, nhưng là con số mang ý nghĩa sâu sắc, biểu trưng cho sự kiên trì theo đuổi sứ mệnh, cho niềm tin vào hành trình mà giải Marathon TPHCM đã bền bỉ theo đuổi suốt hơn một thập kỷ qua và sẽ tiếp tục vững bước trong những thập kỷ sắp tới".

Các VĐV nước ngoài nhận số đeo tại khu vực Expo

Dịp này, Ban tổ chức Giải Marathon TPHCM 2026 cũng trao tặng số tiền 100 triệu đồng đến Liên đoàn điền kinh TPHCM và 300 triệu đồng đến Quỹ Bảo trợ tài năng thể thao TPHCM; trao gần 70 triệu đồng cho Quỹ An sinh xã hội hai phường Sài Gòn và Cát Lái (TPHCM).