Giải ngân 100% vốn công, chấm dứt dàn trải

Theo báo cáo của Bộ Tài chính tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì ngày 9-1, tổng số vốn năm 2025 được Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư cho các bộ, cơ quan Trung ương là hơn 902.075 tỉ đồng. Đến tháng 12-2025, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt trên 755.000 tỉ đồng (bằng 83,7% kế hoạch).

Gấp rút giải ngân hơn 146.933 tỉ đồng

Như vậy, chỉ còn khoảng 20 ngày trong tháng 1-2026 để giải ngân hết hơn 146.933 tỉ đồng số vốn đầu tư công còn lại của năm 2025. Đồng thời, phải bắt tay ngay vào giải ngân vốn đầu tư công của năm 2026 với tổng vốn gần 995.400 tỉ đồng, tăng 10,4% so với năm 2025.

Năm nay, Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước cho các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương là hơn 995.000 tỉ đồng, đã bao gồm 5% tiết kiệm chi đầu tư vốn ngân sách Trung ương để bổ sung cho Bộ Xây dựng thực hiện dự án Đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đến hết ngày 7-1, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2026 chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án là 851.822 tỉ đồng, đạt 85,6% kế hoạch giao.

Tại điểm cầu TP Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Sáng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, báo cáo đến ngày 9-1, thành phố giải ngân đạt hơn 90.000 tỉ đồng, bằng 107,9% kế hoạch Thủ tướng giao và 87,1% kế hoạch của thành phố. Năm 2026 là năm đầu kế hoạch trung hạn 2026 - 2030, Hà Nội xác định giải ngân đầu tư công tiếp tục là động lực then chốt để thủ đô bứt phá, phấn đấu tăng trưởng GRDP hai con số. Kế hoạch vốn năm 2026 của TP Hà Nội là 126.000 tỉ đồng; đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án đúng quy định theo chỉ đạo của Trung ương.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, để đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch, ngay từ đầu năm, thành phố đã ban hành kế hoạch thúc đẩy giải ngân rõ tiến độ triển khai và gắn trách nhiệm của chuyên viên, lãnh đạo để kiểm đếm, đánh giá. Cùng với đó, tập trung tháo gỡ vướng mắc ngay tại chỗ với tinh thần trách nhiệm cao, không đùn đẩy, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, rút gọn các thủ tục hành chính về đầu tư.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực và cơ chế, chính sách, thủ tục, giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công, nhất là những vấn đề cần sớm khắc phục. Các đại biểu nhìn nhận tiến độ giải ngân chậm còn do cả nguyên nhân khách quan như thiên tai, thời tiết, độ trễ trong sắp xếp chính quyền địa phương và nguyên nhân chủ quan như khâu chuẩn bị đầu tư kéo dài, đầu tư dàn trải, chia nhỏ dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý chấm dứt tình trạng đầu tư công dàn trải, khắc phục tình trạng dự án chờ mặt bằng Ảnh: NHẬT BẮC

Khắc phục tình trạng dự án chờ mặt bằng

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điểm lại các kết quả tích cực trong công tác giải ngân vốn đầu tư công của năm 2025 và cả giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 3,4 triệu tỉ đồng, tăng gần 55%, với số tuyệt đối tăng 1,2 triệu tỉ đồng, so với giai đoạn trước. Đầu tư không dàn trải, số dự án sử dụng ngân sách Trung ương giảm từ 11.000 ở giai đoạn 2016 - 2020 xuống 4.600 dự án trong giai đoạn 2021 - 2025.

Khẳng định mục tiêu giải ngân đầu tư công của năm 2025 và năm 2026 không thay đổi, phải đạt 100%, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xác định rõ giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần phát huy vai trò người đứng đầu. Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm; cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân. Đồng thời, coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh việc thực hiện các thủ tục đầu tư đơn giản nhất, thuận lợi nhất để đẩy nhanh tiến độ, người đứng đầu Chính phủ lưu ý cần có biện pháp để tránh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn. Đặc biệt, cần kiểm điểm, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, tiêu cực, các cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhận diện công tác giải phóng mặt bằng là điểm nghẽn, Thủ tướng chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để kiên quyết khắc phục tình trạng dự án chờ mặt bằng. Về vấn đề nguyên vật liệu, cần kịp thời rà soát, cập nhật, công bố giá cả vật liệu xây dựng; chủ động có phương án bảo đảm vật liệu xây dựng đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của các dự án, đặc biệt là dự án giao thông quan trọng quốc gia, trọng điểm, liên vùng.

Đối với việc giao vốn, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026, Thủ tướng lưu ý giao vốn có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Thủ tướng nhấn mạnh phải bảo đảm số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030 là 3.000 dự án, chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải. Cùng với đó, rà soát để kịp thời điều chỉnh đối với các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết số vốn được giao, chuyển cho các dự án khác có khả năng giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn.

Xử lý vấn đề phát sinh với các dự án trọng điểm Đối với các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải như Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 2, tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc..., Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn xử lý các vấn đề phát sinh, không trông chờ, ỷ lại. Đồng thời, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm, hoàn thành mục tiêu giải ngân đầu tư công năm 2025 và năm 2026.



