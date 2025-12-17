HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Kỷ luật "thép", tư duy mở thúc đẩy đầu tư công

TS Đào Phạm Thịnh

Rõ ràng, đằng sau cuộc đua giải ngân vốn đầu tư công quyết liệt là một câu chuyện lớn hơn về niềm tin và cam kết phát triển

Trong bối cảnh nền kinh tế đang bước vào giai đoạn nước rút để về đích năm 2025, câu chuyện giải ngân vốn đầu tư công không còn đơn thuần là những con số tài chính khô khan hay các chỉ tiêu kỹ thuật. Qua lăng kính của 2 bài báo ("Gấp rút giải ngân vốn đầu tư công"; "Ráo riết giải ngân vốn đầu tư công: Nhiệm vụ đặc biệt" trên Báo Người Lao Động), vấn đề này hiện lên như một phép thử quan trọng đối với năng lực quản trị quốc gia, nơi đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ý chí chính trị quyết liệt và khả năng hành động linh hoạt.

Nhìn vào bức tranh tổng thể, thông điệp từ Chính phủ cho thấy một bước chuyển căn bản trong tư duy chỉ đạo: từ "đôn đốc, nhắc nhở" sang "kỷ luật, quy trách nhiệm". Sự chậm trễ trong giải ngân lâu nay thường được bao biện bằng nhiều lý do khách quan nhưng việc xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn liền với sinh mệnh chính trị của người đứng đầu đã tước bỏ những tấm lá chắn cho sự trì trệ. Thực tế đau xót nhưng cần thiết phải đối diện là điểm nghẽn lớn nhất đôi khi không nằm ở cơ chế, mà nằm ở chính con người - cụ thể là căn bệnh sợ sai, sợ trách nhiệm và sự thiếu quyết đoán. Những chỉ đạo về việc kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém hay điều chuyển vốn từ nơi làm chậm sang nơi làm tốt chính là "liều thuốc mạnh" để chấn chỉnh kỷ cương công vụ, khẳng định rằng khi nguồn lực đã có và cơ chế đã mở, sự chần chừ chính là rào cản lớn nhất cần phải loại bỏ.

Tuy nhiên, áp lực từ "thượng tầng" dù mạnh mẽ đến đâu cũng khó có thể tạo ra chuyển biến thực chất nếu thiếu đi những giải pháp đột phá từ "hạ tầng". Chính tại giao điểm này, thực tiễn từ TP HCM với mô hình "cán bộ biệt phái" đã mang đến một lời giải đầy thuyết phục cho bài toán giải phóng mặt bằng - vốn là "tử huyệt" của hàng loạt dự án. Không còn những văn bản hành chính lạnh lùng hay quy trình chờ đợi mòn mỏi, các địa phương đã đưa những cán bộ có chuyên môn giỏi nhất trực tiếp xuống cơ sở, "ba cùng" với dân để tháo gỡ vướng mắc. Đây là minh chứng sống động cho tư duy quản trị thực chiến, chuyển từ mệnh lệnh hành chính sang tinh thần phục vụ. Khi cán bộ hiện diện tại thực địa với thẩm quyền "quyết tại chỗ", khoảng cách giữa chính sách và cuộc sống được xóa nhòa, giúp xây dựng niềm tin và sự đồng thuận từ người dân - yếu tố tiên quyết để khơi thông dòng vốn.

Sự cộng hưởng giữa 2 luồng gió này - kỷ luật sắt từ Chính phủ và tư duy mở, linh hoạt từ địa phương - chính là công thức tối ưu cho bài toán đầu tư công hiện nay. Áp lực vĩ mô đóng vai trò như động cơ tạo sức đẩy, buộc bộ máy phải vận hành hết công suất, trong khi những sáng kiến vi mô đóng vai trò như hệ thống dẫn đường, giúp cỗ xe vượt qua những chướng ngại vật cụ thể. Nếu thiếu đi kỷ luật, bộ máy sẽ dễ rơi vào tình trạng rệu rã, đối phó; ngược lại, nếu thiếu giải pháp thực tiễn, những chỉ đạo dù quyết liệt cũng dễ đi vào ngõ cụt.

Rõ ràng, đằng sau cuộc đua giải ngân khốc liệt này là một câu chuyện lớn hơn về niềm tin và cam kết phát triển. Mỗi đồng vốn được đưa vào nền kinh tế kịp thời không chỉ mang lại hình hài cho những con đường, cây cầu hay các công trình phúc lợi, mà còn củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào hiệu lực của bộ máy nhà nước. Sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị lúc này, vì thế, không chỉ để đạt được mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn, mà còn là lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh kiến tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo