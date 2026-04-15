Giải pháp cho bữa ăn bán trú an toàn

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM đề nghị các cơ sở cung cấp suất ăn bán trú cam kết tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, vì sức khỏe thế hệ tương lai

Ngày 14-4, Sở An toàn thực phẩm TPHCM tổ chức lễ ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm dành cho 317 cơ sở cung cấp suất ăn, cung cấp thực phẩm cho trường học. Nội dung cam kết gồm 6 nhóm yêu cầu chính như tuân thủ quy định về điều kiện an toàn thực phẩm; bảo đảm nguồn gốc nguyên liệu, nhãn mác; duy trì điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự; thực hiện đúng quy trình bảo quản, vận chuyển; bảo đảm người trực tiếp chế biến có đủ kiến thức và sức khỏe; đồng thời chấp hành các quy định pháp luật liên quan.

100/317 đơn vị cung ứng suất ăn ký cam kết

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM, yêu cầu các cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, tự giám sát quy trình của đơn vị, bảo đảm các nguyên tắc an toàn thực phẩm. "Hôm nay chúng ta ký cam kết này không chỉ là cam kết với nhau mà còn là cam kết với cơ quan quản lý, cam kết với nhà trường và xã hội để hạn chế tối thiểu các sơ suất, sự cố mất an toàn thực phẩm, bảo đảm an toàn cho sức khỏe, tính mạng của học sinh - thế hệ tương lai của thành phố" - bà Lan kêu gọi.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm cũng kêu gọi sự tham gia của các phụ huynh học sinh trong việc giám sát các bếp ăn tập thể, đơn vị cung cấp suất ăn cho trường học. Thực tế đã có những trường hợp hội phụ huynh cùng với nhà trường đã kiểm tra đột xuất các công ty cung cấp suất ăn và phát hiện ra các vi phạm.

TP HCM hiện có khoảng 3.500 trường học với nhiều hình thức tổ chức ăn uống như: Nhà trường tự tổ chức căng-tin, nấu ăn; ký hợp đồng với công ty để nấu tại trường; nhận suất ăn từ đơn vị cung cấp theo hợp đồng. Bà Phạm Khánh Phong Lan cho biết hiện thành phố có 317 đơn vị đang cung ứng suất ăn, trong đó 100 công ty tham gia ký cam kết về trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm, tiến tới 100% công ty ký cam kết.

"Việc ký cam kết không phát sinh thủ tục hành chính mà là sự thể hiện trách nhiệm cùng xã hội nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh" - bà Lan nhấn mạnh.

Theo bà Lan, đa số đơn vị cung cấp suất ăn học đường là những công ty chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và trách nhiệm cao vì đối tượng phục vụ là trẻ em. Nhiều doanh nghiệp đã duy trì an toàn trong nhiều năm dù cung cấp số lượng suất ăn lớn. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa đạt chuẩn hoàn toàn, tồn tại những vấn đề "khuất mắt trông coi". Các sai phạm có thể là sử dụng nguyên liệu quá hạn, không rõ nguồn gốc, hoặc khâu giám sát bị buông lỏng. "Chỉ cần một cá nhân tắc trách trong quy trình cũng có thể dẫn đến sự cố" - bà Lan nói.

Từ sự việc nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới), nhà cung cấp là Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước tạm ngưng hoạt động, kéo theo việc gián đoạn hàng ngàn suất ăn của học sinh tại các trường lân cận. Bà Phạm Khánh Phong Lan cho biết Sở An toàn thực phẩm TP HCM đã cung cấp danh sách các đơn vị cung ứng khác để nhà trường lựa chọn đối tác thay thế phù hợp. Trong thời gian chưa có đơn vị mới, phụ huynh phải lo bữa trưa cho con mỗi ngày.

Các cơ sở cung cấp suất ăn trường học ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm với lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP HCM Ảnh: TTXVN

Cung cấp suất ăn bán trú: "Nhạy cảm và khốc liệt"

Là đơn vị tham gia ký kết, bà Phan Hoàng Ngân, sáng lập Công ty CP Hào Phát Catering (TP HCM), cho biết doanh nghiệp đã hoạt động 24 năm, mỗi ngày cung cấp khoảng 12.000 suất ăn cho bệnh viện và trường học tại khu vực trung tâm. Theo bà, giá xăng dầu và gas tăng nhanh đang ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và chất lượng bữa ăn. "Mức giá trần ba mươi mấy ngàn đồng mỗi suất ăn hiện nay thấp, cần nâng lên 45.000 - 50.000 đồng/suất để phù hợp thực tế" - bà Ngân đề xuất.

Bà Ngân cũng kiến nghị nên để phụ huynh và nhà trường tự quyết định định lượng và giá suất ăn dựa trên nhu cầu cụ thể của học sinh từng địa phương, thay vì áp giá trần như hiện nay.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Nụ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Suất ăn Công nghiệp Tú Anh, với gần 30 năm kinh nghiệm và cung cấp khoảng 20.000 suất ăn/ngày, nhận định đây là ngành "nhạy cảm và khốc liệt", đòi hỏi người làm phải có tâm và đạo đức nghề nghiệp. Theo bà Nụ, quy trình suất ăn học sinh phải nghiêm ngặt hơn suất ăn công nghiệp vì trẻ em có sức đề kháng yếu và phụ huynh đặc biệt quan tâm đến sức khỏe con em.

Bà Nụ đề xuất các trường nên tổ chức bếp nấu tại chỗ để phối hợp với nhà trường, y tế và phụ huynh giám sát trực tiếp. Nếu phải vận chuyển từ bên ngoài, bán kính không nên quá 10 km để bảo đảm an toàn.

Kinh nghiệm tổ chức phục vụ bữa ăn bán trú Ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông (phường Bình Phú), cho biết bếp ăn do trường tự tổ chức phục vụ khoảng 1.500 học sinh. Trường kiểm soát chặt nguồn thực phẩm đầu vào từ các công ty uy tín có đầy đủ chứng nhận ISO, HACCP hay VietGAP. Đặc biệt, các món tráng miệng phải là hàng thương hiệu, không sử dụng hàng tự gia công. Để bảo đảm quy trình, trường phân công 3 nhân viên tiếp phẩm độc lập. "Trong quá trình nhận hàng, khi phát hiện thịt heo hay rau củ có vấn đề, nhân viên sẽ lập biên bản và yêu cầu đơn vị cung cấp đổi trả ngay lập tức" - ông Cường cho biết. Ngoài ra, đội ngũ nhân viên bếp là nhân sự của trường, được tập huấn an toàn thực phẩm định kỳ. Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ (phường Xóm Chiếu) 3 năm nay đã sử dụng song song 2 đơn vị cung cấp suất ăn độc lập. Cụ thể, mỗi đơn vị sẽ phụ trách cung cấp suất ăn theo tháng chẵn hoặc tháng lẻ. "Việc sử dụng song song hai bếp ăn tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh. Các đơn vị phải tự điều chỉnh, cân đối để chất lượng thức ăn tốt hơn. Trường cũng có cơ sở để đánh giá khách quan đơn vị nào làm tốt hơn" - ông Phan Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ, lý giải. Đ.Trinh



