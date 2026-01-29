HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Thêm loạt trường ở TPHCM dừng bữa ăn bán trú trước nghi vấn thực phẩm không an toàn

Đặng Trinh

(NLĐO)- Hôm nay (29-1), thêm nhiều trường học ở TPHCM thông báo tạm ngưng bữa ăn bán trú

Theo các thông báo được phát đi, Trường THCS Khánh Bình (Phường Chánh Hưng) đã phát đi thông báo nêu rõ trước những thông tin tiêu cực về an toàn thực phẩm trên báo chí và những lo ngại chính đáng từ phụ huynh, hiệu trưởng nhà trường thông báo tạm dừng cung cấp suất ăn với hộ kinh doanh đang cung cấp suất ăn cho trường, từ thứ năm, ngày 29-1. Trong thời gian tạm ngưng với đơn vị này, nhà trường tìm đơn vị cung cấp suất ăn thay thế.

Đồng thời, Trường THCS Khánh Bình cũng có văn bản gửi công ty cung cấp suất ăn trên, thông báo tạm ngừng lấy suất ăn bán trú từ công ty này kể từ ngày 29-1. Điều kiện xem xét lại hợp đồng là công ty cần cung cấp văn bản xác nhận không vi phạm từ cơ quan chức năng và bài báo thông tin sự việc chính thức.

Thêm loạt trường học ở TPHCM dừng bữa ăn bán trú trước nghi vấn thực phẩm không an toàn - Ảnh 1.

Trường THCS Khánh Bình (Phường Chánh Hưng) đã phát đi thông báo

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tạo, phường Hiệp Phước, cũng thông báo cho biết sau khi tiếp nhận thông tin trên báo chí phản ánh về chất lượng cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh, hiệu trưởng nhà trường đã chủ động liên hệ trực tiếp với xưởng cơm cung cấp suất ăn. Theo thông tin từ chủ cơ sở, hiện đơn vị đang làm việc với Phòng Cảnh sát điều tra PC03.

Trong thời gian chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tạo đưa ra 3 phương án tạm thời từ ngày 29-1 cho đến khi có thông báo mới. Phương án 1 là phụ huynh chuẩn bị phần cơm trưa cho học sinh mang theo. Các em vẫn ngủ bán trú bình thường. Phương án thứ hai là phụ huynh đồng ý cho học sinh tiếp tục dùng suất ăn bán trú tại trường. Phương án thứ ba, phụ huynh đón học sinh về buổi trưa. Phụ huynh lựa chọn giải pháp và gửi giáo viên chủ nhiệm.

Thêm loạt trường học ở TPHCM dừng bữa ăn bán trú trước nghi vấn thực phẩm không an toàn - Ảnh 2.

Thông báo của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tạo

Thông báo của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tạo cũng nêu rõ nhà trường sẽ phối hợp cùng ban đại diện cha mẹ học sinh làm việc trực tiếp với chủ cơ sở cung cấp suất ăn, kết quả buổi làm việc sẽ được thông báo đến phụ huynh. "Rất mong quý phụ huynh giữ bình tĩnh, theo dõi và chờ đợi các thông tin chính thức tiếp theo từ cơ quan chức năng để cùng nhà trường có hướng xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn và quyền lợi tốt nhất cho học sinh"- thông báo nêu.

Hôm qua (28-1), nhiều trường học ở TPHCM đã ra thông báo tạm ngưng bữa ăn bán trú, sau các thông tin liên quan vấn đề an toàn thực phẩm từ nhà cung cấp dịch vụ. Đó là các Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, Trường Tiểu học Tân Quy, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng. Trước đó, có thông tin phản ánh về vấn đề an toàn thực phẩm của Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (Công ty Thương mại An Phước Thắng SG). 

Thêm loạt trường học ở TPHCM dừng bữa ăn bán trú trước nghi vấn thực phẩm không an toàn - Ảnh 3.Vụ HS có dấu hiệu phản vệ với món cá: Trường THPT Nguyễn Hữu Huân tạm dừng suất ăn bán trú từ 1-12

(NLĐO)- Trong thời gian chờ kết luận của các cơ quan chức năng, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân tạm dừng dịch vụ cung cấp suất ăn bán trú từ ngày 1-12 đến 5-12.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP HCM, cho hay hiện Sở GD-ĐT TP đang tích cực phối hợp, làm việc với các đơn vị có liên quan trên tinh thần là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Theo ông Minh, hiệu trưởng sẽ chịu trách nhiệm đầu tiên nếu để xảy ra tình trạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại trường do mình quản lý. Khi có kết luận điều tra cuối cùng, nếu có xác định vi phạm trong trường học, sở mới có căn cứ đưa ra các căn cứ tiếp theo.

