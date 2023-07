Trang Daily Mail ngày 22-7 thông tin thống kê về tài sản hiện tại của các thành viên trong đại gia đình Kardashian - Jenner. Theo đó, Kim “siêu vòng ba” (còn gọi Kim Kardashian) đang vô cùng thành công với thương hiệu thời trang cô đồng sáng lập có tên Skims.

Skims ra mắt năm 2019 và nhanh chóng phát triển, mở rộng trở thành một trong các công ty thời trang nổi tiếng toàn cầu. Năm 2023, Skims chạm mốc giá trị 4 tỉ USD trong năm 2023. Trong khi đó, năm 2022, thương hiệu này đạt mức 3, 2 tỉ USD và năm 2021 là 1,6 tỉ USD.

Thành tích kinh doanh ấn tượng giúp Kim “siêu vòng ba” củng cố vị thế tỉ phú và hiện đang là người giàu nhất đại gia đình.

Kim "Siêu vòng ba" hiện đang giàu nhất đại gia đình

Tài sản của đại gia đình Kim "Siêu vòng ba"

Cô có giá trị tài sản ròng 1,7 tỉ USD, cao hơn gấp nhiều lần con số 11 triệu USD khi chương trình truyền hình thực tế về gia đình Kardashian công chiếu năm 2007. Tuy nhiên, Kim “siêu vòng ba” không phải ngôi sao duy nhất trong đại gia đình biết cách tận dụng danh tiếng và tai tiếng để tăng giá trị tài sản cá nhân của mình.

Người thứ hai giàu có sau Kim “siêu vòng ba” là Kylie Jenner với giá trị tài sản ròng là 750 triệu USD. Với một người mẫu 25 tuổi, đây là khối tài sản khổng lồ và được Kylie Jenner xây dựng từ công ty mỹ phẩm, chăm sóc da.

Nhờ sự giúp đỡ của mẹ là bà Kris Jenner, Kylie Jenner đã cho ra mắt thương hiệu Kylie Cosmetics năm 2014, hợp tác cùng Seed Beauty. Ban đầu, Kylie Jenner đầu tư cho công ty 250.000 USD nhưng đến năm 2016, công ty đã tạo ra doanh thu hơn 420 triệu USD.

Tháng 7-2018, cô có giá trị tài sản ròng ước tính gần 900 triệu USD. Năm 2019, cô mở rộng thành công sang lĩnh vực chăm sóc da và nước hoa cá nhân. Tháng 11-2019, Công ty mỹ phẩm Coty mua 51% cổ phần trong công ty của Kylie Jenner với thỏa thuận 600 triệu USD, khiến giá trị công ty tăng lên 1,2 tỉ USD và đẩy giá trị tài sản ròng của cô vượt mốc 1 tỉ USD.

Kylie Jenner là người giàu thứ hai

Năm 2020, Forbes điều chỉnh lại giá trị tài sản ròng của Kylie Jenner thành 900 triệu USD và tước bỏ danh hiệu tỉ phú tự thân của cô. Tuy nhiên, nó chẳng ảnh hưởng gì đến người đẹp này và cô tiếp tục mở rộng kinh doanh sang đồ bơi, sản phẩm chăm sóc da trẻ sơ sinh.

Vào tháng 7 năm 2018, ở tuổi 20, cô trở thành người trẻ nhất lọt vào danh sách Những phụ nữ tự lập giàu nhất nước Mỹ của Forbes với giá trị tài sản ròng ước tính gần 900 triệu USD.

Bà Kris Jenner, 65 tuổi, sở hữu tài sản 230 triệu USD. Kourtney Kardashian, 44 tuổi, sở hữu tài sản 65 triệu USD. Trong khi đó, Khloe Kardashian, 39 tuổi, sở hữu 60 triệu USD; Kendall Jenner, 27 tuổi, sở hữu 60 triệu USD; Rob Kardashian, 36 tuổi, sở hữu 10 triệu USD.

Bà Kris Jenner giàu thứ ba

Kourtney Kardashian giàu thứ tư

Khloe Kardashian

Rob Kardashian

Đại gia đình thị phi Kardashian - Jenner là bậc thầy trong việc biến danh tiếng và tai tiếng thành tài sản giá trị

Ngoài số tiền thù lao có được từ việc tham gia chương trình truyền hình thực tế "Keeping Up with the Kardashians" thì mọi thành viên đều nỗ lực kinh doanh song song với hoạt động người mẫu. Họ đã giúp tài sản ban đầu sinh sôi nảy nở, tăng vọt theo thời gian.