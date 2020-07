Các báo giải trí phương Tây mới đây đã đồng loạt thông tin chuyện Jenna Coleman và Tom Hughes tan vỡ. Nguồn tin thân cận cặp đôi này chia sẻ với truyền thông rằng Jenna Coleman đã chuyển ra ở riêng nhờ sự giúp đỡ của Tom Hughes.

Jenna Coleman và Tom Hughes đóng vai vợ chồng trong phim "Victoria"

Cả hai đẹp đôi trên phim lẫn ngoài đời

Cái kết buồn cho một chuyện tình càng tăng thêm khi ngôi nhà mà Jenna Coleman chọn cách xa ngôi nhà chung cả hai từng cư trú. Nguồn tin thân cận cho biết cặp diễn viên nổi tiếng này cố gắng để cuộc chia tay của họ thân thiện và văn minh hết mức có thể.

"Họ cố gắng cứu lấy tình bạn thân nhưng rõ ràng đây là vấn đề thử thách và không hề dễ dàng. Jenna Coleman và Tom Hughes đều rất buồn nhưng mọi chuyện lại đi theo hướng định mệnh đã dành sẵn, không có sự xuất hiện của người thứ ba" – thông tin được hé lộ.

Hai bên chưa lên tiếng về vụ việc. Jenna Coleman phát triển sự nghiệp với nhiều vai diễn ở nước ngoài. Cô muốn tập trung cho sự nghiệp khi tuổi còn trẻ.

Jenna Coleman và Tom Hughes gặp gỡ và hò hẹn trên trường quay phim "Victoria" từ năm 2016. Cả hai đóng vai vợ chồng trong phim. Tuy nhiên, khi đã công khai hò hẹn, Jenna Coleman nói cô và Tom Hughes không hề đưa nhân vật của mình về nhà. Họ thoát vai ngay khi camera tắt máy. Nghĩa là, họ không phải bị ảnh hưởng bởi vai diễn mới rung động và yêu nhau.

Trước khi hẹn hò với Tom Hughes, minh tinh này có mối tình cũng 4 năm với Richard Madden. Cả hai chia tay êm đẹp vào năm 2015.



Nhưng cái kết ngoài đời buồn hơn phim

Jenna Coleman và Tom Hughes đều là những diễn viên danh tiếng. Jenna Coleman tham gia nhiều phim: "Me before you", "Doctor Who", "The Cry", "Thunderbirds are go"... Trong khi đó, Tom Hughes từng đóng: "The game", "Madame", "Red Joan"…



Jenna Coleman và Tom Hughes là cặp "phim giả tình thật" tan vỡ gây nuối tiếc trong lòng công chúng. Trước đó, Brad Pitt và Angelina Jolie cũng là cặp "phim giả tình thật" danh tiếng nhưng có cái kết buồn sau 12 năm bên nhau.