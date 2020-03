Bài viết trên The New York Times có tựa: "Fashion’s Coronavirus "Patient Zero" Speaks" (tạm dịch: Phát biểu của "bệnh nhân số 0" nhiễm virus Corona của giới thời trang). Bài viết bắt đầu bằng việc mô tả vào tuần trước, tại nơi trình diễn của Louis Vuitton ở Paris - Pháp, giám đốc điều hành Michael Burke lưu ý mọi người rằng bất chấp mối lo từ Covid-19, rất ít sô diễn bị hủy.

Ông Michael Burke cho biết rất nhiều người trong khán phòng cùng đi, cùng ở trong những không gian kín suốt nhiều tuần liền. "Các bạn có biết được ai là người mắc bệnh không?" - Michael Burke hỏi nhưng lúc đó mọi người chỉ nhún vai, chẳng trả lời.

N.N được xem là "bệnh nhân số 0" của giới thời trang thế giới

Michael Burke không biết rằng đầu ngày hôm đó, tại văn phòng bác sĩ ở một đất nước khác, N.N - 27 tuổi - có triệu chứng ho. Theo The New York Times, N.N được xem là "bệnh nhân số 0" trong giới thời trang. Cô là khách mời tham dự hàng loạt sô, trong đó có Gucci ở Milan - Ý và Saint Laurent ở Paris. Đây là hai sô diễn mà lượng khách tham dự lớn.

N.N được xem là người đầu tiên trong giới thời trang thế giới dương tính với SARS-CoV-2 và vì thế trở thành tâm điểm lo ngại ở nơi mà người ta cùng đồng hành với cô suốt thời gian dài.

Sau khi có kết quả dương tính, N.N điều trị tại một bệnh viện ở châu Âu, cố gắng nhớ lại những hoạt động cô tham gia cũng như tất cả những người mình đã tiếp xúc. Em gái cô là N.H.N cũng dương tính với SARS-CoV-2, đang điều trị ở Việt Nam - được báo chí Anh gọi "siêu lây lan".

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại, N.N cho biết: "Mọi người nói tôi đã bay về nước, tôi biết mình nhiễm bệnh khi tham dự sô thời trang... Những điều này không đúng. Họ còn cho rằng tôi hư hỏng chỉ vì bức ảnh chụp hở ngực, cho rằng đó là lý do virus xâm nhập và nhận định đây là lúc những người tham lam trong ngành thời trang dừng lại, suy nghĩ".

N.N đã phải khóa tài khoản mạng xã hội vì nhận được những tin nhắn đe dọa cô và gia đình. The New York Times cho biết người đẹp này có bằng Khoa học chính trị của Đại học King ở London và từng làm việc ở tập đoàn LVMH tại Paris trước khi tham gia công việc kinh doanh của gia đình.

N.N từng dự Met Gala, xuất hiện trong nhiều sự kiện thời trang khác nhau của thế giới, chụp ảnh cùng các nhân vật đình đám: Naomi Campbell, Anna Dello Russo, Jonathan Newhouse, Virgil Abloh...

"Tôi hoàn toàn hiểu thái độ cực đoan khi thế giới đang trong cơn hỗn loạn vì đại dịch này. Rõ ràng, chúng tôi bị soi xét nhiều nhưng tôi nghĩ phần lớn là dựa trên những giả định, tưởng tượng về chuỗi sự kiện" - N.N bày tỏ.

N.N mô tả lại hành trình di chuyển của mình cùng em gái N.H.N, một hành trình dài với những chuyến bay. Đến khi bị ho và dương tính với SARS-CoV-2, cô bắt đầu cách ly. Cô thông báo tình trạng của mình cho những người từng tiếp xúc ở sô diễn Gucci và Saint Laurent cũng như những người khác. Mọi người cô tiếp xúc đều không có triệu chứng bệnh.

Cô từng đến dự nhiều sự kiện thời trang

Saint Laurent từ chối bình luận với lý do lo ngại về quyền riêng tư. Người phát ngôn của Gucci thì cho biết: "Dù 21 ngày đã trôi qua kể từ sô diễn, chúng tôi vẫn thông tin với khách mời ngồi gần cô N.N ngay khi nhận được tin. Họ cảm ơn và cho biết vẫn khỏe".

N.N mong rằng cô sẽ âm tính trong đợt xét nghiệm tới và khi đã hồi phục sức khỏe, trở lại cuộc sống bình thường thì cô quay lại mạng xã hội, còn hiện tại tạm tránh xa. Cô cũng không có ý định tham dự Met Gala lần này.