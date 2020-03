Nữ diễn viên Trà My - từng đóng phim "Thương nhớ ở ai" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh - gây sốc khi tuyên bố trong dòng chia sẻ trên trang mạng xã hội Facebook: "Nghĩ lại nên cảm ơn cô Vy, dân số thế giới đã quá tải rồi nên chết bớt đi cho rộng chỗ".

Trong thời điểm dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.600 người và cả thế giới - trong đó có Việt Nam - tích cực chiến đấu, những chia sẻ của Trà My thể hiện sự vô tâm. Nhiều bình luận chỉ trích sự vô cảm của cô. Trong đó, một số ý kiến nghi ngờ diễn viên này đang cố tình tạo bê bối để được chú ý.

Dòng chia sẻ vô cảm của Trà My

Trà My từng tham gia "Thương nhớ ở ai"

Nhiều nghệ sĩ, trong đó có Trịnh Kim Chi, bức xúc: "Thật tình nào giờ ít khi đưa mấy tin dính đến đồng nghiệp lên cộng đồng mạng, nhưng hôm nay không thể xem cô này là đồng nghiệp được…Sao lại có loại người vô cảm như vậy chứ. Bó tay toàn tập…". Trịnh Kim Chi còn nghi ngờ việc Trà My sẽ "chữa cháy" phát ngôn bằng cách đính chính là "Facebook bị hack".

Sau khi bị đồng nghiệp, công chúng chỉ trích dữ dội, Trà My vẫn đôi co, bao biện bằng cách chỉ trích ngược: "Việc mình lên báo những ngày qua hoàn toàn là do mình bị gài, mình không hề muốn lên báo và không muốn nổi tiếng, vì mình không tham gia showbiz đã lâu rồi nên mình mong các nghệ sĩ khác đừng nhân cơ hội này để "bám fame" mình nữa! Đó chỉ là một cái chia sẻ vô thưởng vô phạt, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến các bạn. Tự các bạn nhảy dựng lên vì các bạn đớn hèn sợ chết và tự vơ vào người các bạn! Các bạn không xem mình là "đồng nghiệp" nhưng mình cũng chả xem các bạn là nghệ sĩ, lũ showbiz giả tạo! Mình vẫn ăn ngon ngủ kỹ!".

Trà My không nhận ra sự vô tâm, vô cảm trong nhận thức của mình về bệnh dịch mà người dân nhiều nước đang đổ mồ hôi, nước mắt, công sức để ngăn chặn. Là người từng được biết đến với vai diễn trong một tác phẩm từng thắng 4 giải thưởng Cánh Diều năm 2017, mỗi phát ngôn, hành động, dòng chia sẻ của cô cần phải chín chắn. Ở những nước có nền giải trí phát triển như Hàn Quốc, người nổi tiếng chỉ cần có một chút sai lệch so với chuẩn mực của những hình mẫu chung đã phải xin lỗi. Tuy nhiên, một số nghệ sĩ Việt vẫn cứ liên tiếp phạm sai lầm từ những phát ngôn cũng như cách hành xử của mình.

Đây không phải lần đầu Trà My bị chỉ trích như thế. Cô từng không ít lần chịu sự chỉ trích từ công chúng vì phát ngôn, hành vi ứng xử của mình.

Vũ Khắc Tiệp cũng bị chỉ trích vì cách hành xử của mình

Trong đại dịch Covid-19, một người nổi tiếng khác cũng nhận nhiều phản ứng tiêu cực vì cách hành xử của mình là Vũ Khắc Tiệp. "Ông bầu" này đến Ý dự Tuần lễ Thời trang tại Milan, quay về nước và được yêu cầu tự cách ly tại nhà. Tuy nhiên, do tình hình dịch có chuyển biến và Vũ Khắc Tiệp được đề nghị phải vào khu cách ly tập trung, chuyện lùm xùm xảy ra. Vũ Khắc Tiệp tỏ thái độ khó chịu về điều kiện nơi cách ly tập trung trong khi bản thân không tự cách ly nghiêm túc trước đó.

Khi bị chỉ trích nhiều, Vũ Khắc Tiệp đã xin lỗi trên mạng xã hội và gửi lời cám ơn các y - bác sĩ ở khu cách ly tập trung tại quận 2, TP HCM đã giúp đỡ mình. Tuy nhiên, cách hành xử trịch thượng, chứng tỏ bản thân như người quan trọng, đặt trên người khác với thái độ thiếu hợp tác lúc cả nước đang nỗ lực chống dịch của Vũ Khắc Tiệp làm xấu đi hình ảnh của "ông bầu" trong mắt người hâm mộ.

BB Trần cũng từng vướng chỉ trích dù xin lỗi ngay sau đó

Diễn viên BB Trần cũng từng bị công chúng mạng chỉ trích vì dòng chia sẻ ẩn ý bênh vực nhóm 20 du khách Hàn Quốc và đài truyền hình YTN News của nước này khi chê bai khu cách ly và bánh mì Việt Nam. Nghệ sĩ này cũng phải xin lỗi ngay sau đó.



Nhiều người nổi tiếng ở Trung Quốc và Hàn Quốc đã quyên góp tiền hỗ trợ chiến dịch chống Covid-19, động viên người dân. Nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc còn hưởng ứng chiến dịch "Người chủ nhà thiện lương", giảm giá thuê để đỡ gánh nặng cho những người gặp khó vì Covid-19. Việt Nam cũng có không ít người nổi tiếng tự giác đi cách ly, truyền cảm hứng từ những câu chuyện chân tình, đầy tình người. Một số người nổi tiếng khác lan truyền tình thương, kêu gọi nhau vượt qua dịch bệnh. Trong đó, MC Đại Nghĩa không quản khó khăn quyên góp khẩu trang trao tặng những nơi cần thiết. Anh cũng kết hợp với nhiều đồng nghiệp cho hoạt động ý nghĩa này.

Họ là những người đầy lòng tự trọng, muốn góp phần làm giảm bớt khó khăn tinh thần cho công chúng bằng sự ảnh hưởng từ tên tuổi của mình. Nó khác xa với những cách hành xử vô tâm, vô cảm dù chỉ là trên mạng xã hội của một số ít "con sâu làm rầu nồi canh" từ những người được cho là có tên tuổi, danh tiếng.

MC Đại Nghĩa tích cực tìm kiếm khẩu trang phát cho người dân

Nhật Kim Anh cùng tham gia với Đại Nghĩa