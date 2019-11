Noo Phước Thịnh biểu diễn cùng các ca sĩ Hàn Quốc

Noo Phước Thịnh là ca sĩ duy nhất của Việt Nam được mời biểu diễn cùng nhiều nghệ sĩ đình đám của Hàn Quốc và khu vực như: PSY, BoA, Dara, NCT 127... tại ASEAN Fantasia 2019 vừa diễn ra. Đây là hoạt động âm nhạc lớn nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc - ASEAN 2019, tổ chức tại Busan - Hàn Quốc ngày 24-11.



Noo Phước Thịnh xuất hiện trong bộ vest đen, cùng vũ đoàn Bước Nhảy biểu diễn bản hit vừa ra mắt hồi giữa tháng này - I'm still loving you. Anh đã chinh phục nhiều khách mời lẫn khán giả dù không phải là ca sĩ bản xứ. Nhiều tràng vỗ tay, reo hò của khán giả dành cho Noo Phước Thịnh trong tiết mục biểu diễn này.

Anh đã chinh phục nhiều khán giả Hàn Quốc

Sau đó, sự kiện tiếp tục phần 2 nhưng không truyền hình trực tiếp với các ca khúc sôi động hơn. Noo Phước Thịnh được chọn biểu diễn kết thúc chương trình với hai bản hit của mình: Cause I love you, Wanna stay in love. Phần trình diễn của Noo Phước Thịnh như "thôi miên" khán giả. Được cổ vũ nồng nhiệt, anh bày tỏ "không dám nghĩ mình lại được yêu mến đến thế".

Trước đó chưa đầy một tuần, Noo Phước Thịnh cũng có màn biểu diễn đáng nhớ trước gần 25.000 khán giả Hàn Quốc khi tham gia sự kiện "2019 Vlive awards V heartbeat".