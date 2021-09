Buổi ra mắt phim diễn ra tại Royal Albert Hall ở London – Anh tối 28-9. Ngoài vợ chồng Hoàng tử William còn có vợ chồng Thái tử Charles.

Trong đó, công nương Kate nổi bật trên thảm đỏ với với mẫu đầm dài chấm đất, có giá gần 3.000 bảng Anh. Cô mang đôi hoa tai cùng tông màu, trang điểm tự nhiên. Ống kính cánh săn ảnh tập trung hoàn toàn vào Công nương Kate Middleton ngay khi cô xuất hiện.

Công nương Kate Middleton và Hoàng tử William sánh bước trên thảm đỏ

Công nương Kate Middleton mặc trang phục lộng lẫy sắc vàng

Cô trò chuyện cùng tài tử Daniel Craig

Công nương Kate Middleton và nam diễn viên Ben Whishaw

Vợ chồng Hoàng tử William vui vẻ bên nhau

Hoàng tử William diện trang phục lịch lãm, tươi cười cùng vợ. Cả hai sau đó gặp những thành viên trong ê-kíp làm phim, giao lưu cùng họ.

Vợ chồng Thái tử Charles từng tham gia buổi ra mắt phần phim "Skyfall" của loạt phim "James Bond" năm 2012. Trong khi đó, vợ chồng Hoàng tử William tham gia ra mắt phần phim "Spectre" của "James Bond" năm 2015. Nhiều thành viên khác trong ê-kíp diện trang phục lộng lẫy đến tham gia buổi tiệc.

"No time to die" là phần phim thứ 25 về "James Bond" và là phim thứ năm cũng như cuối cùng của Daniel Craig trong vai điệp viên 007.

Vợ chồng Thái tử Charles và Hoàng tử William

Do đại dịch Covid-19, "No time to die" nhiều lần hoãn ra rạp. Lần này, phim kỳ vọng sẽ tạo được cơn sốt vé, giúp phòng vé thế giới phục hồi sau đại dịch.

Daniel Craig cùng các diễn viên khác trên thảm đỏ

Rami Malek