Theo Reuters, đạo diễn Woody Allen và Amazon đã nộp thông báo lên Tòa án liên bang Manhattan, cho biết vụ kiện được tự nguyện bác bỏ. Hai bên đạt được thỏa thuận về giải quyết quyền lợi, dù chưa công bố chính thức.

Woody Allen khởi kiện Amazon vào tháng 2. Trong đơn kiện, đạo diễn này tố cáo Amazon vi phạm hợp đồng khi đơn phương làm trái điều khoản tài trợ và phân phối 4 phim của ông, trong đó có phim "Chuyện ngày mưa ở New York". Woody Allen càng thấy tức giận khi Amazon đưa ra lý do của việc này là vì bê bối ông bị tố cưỡng hiếp con gái nuôi Dylan Farrow.

Đạo diễn danh tiếng Woody Allen

Trong hồ sơ gửi tòa, Amazon phản bác rằng vụ bê bối của Woody Allen xảy ra vào thời điểm phong trào "#MeToo" lan rộng. Vì thế, họ không bao giờ nhận được lợi nhuận nào nếu vẫn tiếp tục cố gắng phân phối phim của đạo diễn này vào thời điểm đó.

Ông Woody Allen và một phụ nữ tên Mia Farrow hẹn hò từ năm 1980 nhưng sống hai căn hộ riêng đối diện nhau. Bà Mia Farrow có nhiều con nuôi. Năm 1985, bà Mia Farrow và ông Woody nhận nuôi thêm cô bé Dylan Farrow.



Dylan Farrow tố cáo Woody Allen qua lá thư được New York Times đăng tải. Vụ việc xảy ra tại nhà mẹ nuôi Mia Farrow. Trong thư, Dylan Farrow mô tả chi tiết cảnh cô bị cha nuôi dẫn lên gác mái tối tăm và bắt đầu thực hiện các hành vi lạm dụng tình dục. Những chi tiết trong cách kể của Dylan khiến sự nghi ngờ đối với đạo diễn này gia tăng. Ngay sau đó, người phát ngôn của Woody Allen đã lên tiếng gọi lá thư Dylan Farrow là không đúng sự thật và đáng hổ thẹn.

Năm 2014, người phát ngôn ngành tư pháp bang Connecticut - Mỹ tuyên bố không mở cuộc điều tra vụ đạo diễn lừng danh Woody Allen bị con gái nuôi tố cáo quấy rối tình dục năm cô 7 tuổi. Woody Allen một lần nữa lên tiếng phủ nhận tất cả cáo buộc.

Cảnh trong phim "Chuyện ngày mưa ở New York"

Woody Allen là một diễn viên, đạo diễn, nhà biên kịch người Mỹ nổi tiếng. Ông từng giành 4 giải Oscar cho các hạng mục "Đạo diễn xuất sắc" và "Kịch bản gốc xuất sắc". Một số phim nổi bật của ông: "Annie Hall", "Hannah and Her Sisters", "Midnight in Paris", "Radio Days"… Phim "Chuyện ngày mưa ở New York" đã ra rạp ngoài nước Mỹ.