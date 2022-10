Diễm My 9X được cầu hôn trên màn ảnh nhỏ

Ngày 10-10, đám cưới của Anh Tú - Diệu Nhi diễn ra tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Diễm My 9X là bạn thân thiết nên cũng có mặt tại buổi lễ chúc mừng và còn là một trong những dâu phụ hỗ trợ đám cưới.

Trong phần bắt hoa cưới từ cô dâu Diệu Nhi, nhiều nghệ sĩ: Diễm My 9X, Sam, Ngọc Trinh, Sĩ Thanh, Anh Đức, Kỳ Duyên, Minh Triệu, Kiều Minh Tuấn, Nam Thư, Ninh Dương Lan Ngọc cùng tham gia. Cuối cùng, hoa cưới đến tay Sam với sự kỳ vọng nữ MC, diễn viên xinh đẹp này sẽ nối gót Diệu Nhi lên xe hoa thời gian tới.

Diễm My 9X tại đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú

Diễm My 9X trong phân cảnh được cầu hôn phim "Giấc mơ của mẹ"

Khoảnh khắc hạnh phúc của hai nhân vật

Người hâm mộ Diễm My 9X có thể trông thấy cô được cầu hôn trên màn ảnh nhỏ trong tập 44 của bộ phim "Giấc mơ của mẹ". Nhân vật Trà My do Diễm My 9X thủ diễn nhận được tình cảm nồng ấm, lãng mạn từ bạn trai Trọng Khang do Quốc Anh đóng. Phân cảnh cầu hôn diễn ra ngay tại công ty của Trà My, bao quanh là rất nhiều bong bóng và đèn lấp lánh. Tập 44 phim "Giấc mơ của mẹ" được phát sóng miễn phí lúc 20 giờ trên VieON.