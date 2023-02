Hình ảnh trong chương trình Spacespeakers live concert:The Kosmic vi phạm thuần phong mỹ tục

Chiều 1-2, Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) TP HCM thông báo UBND TP HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Một thành viên quảng cáo truyền thông Người hâm mộ Việt - đơn vị tổ chức chương trình "Spacespeakers live concert – The Kosmic".

Chương trình "Spacespeakers live concert – The Kosmic" diễn ra vào ngày 12-11-2022 tại Nhà thi đấu Quân Khu 7, TP HCM.



Theo quyết định trên, Công ty TNHH Một thành viên quảng cáo truyền thông Người hâm mộ Việt tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận.

Cụ thể, trong chương trình Spacespeakers live concert – The Kosmic" có ca sĩ Tín Lê biểu diễn bài hát "Live set", ca sĩ Bùi Thế Anh và Phạm Nam Hải biểu diễn bài "Nhạc Anh", tốp ca 11 nghệ sĩ biểu diễn bài hát "A vell of mist" không đúng nội dung ghi trong văn bản được chấp thuận số 4415/SVTT-NT ngày 6-10-2022 của Sở VH-TT TP HCM.

Hình ảnh minh họa cho bài hát trong live concert khá phản cảm

Bên cạnh đó, tổ chức biểu diễn sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Cụ thể, tại tiết mục "They said", nghệ sĩ múa ăn mặc tương tự quần áo lót biểu diễn cùng ca sĩ trên giường ngủ, với tư thế ngả người, ưỡn ngực cùng ca sĩ tay cầm lon bia rót bia vào phần ngực nghệ sĩ múa hoàn toàn không phù hợp với văn hóa, truyền thống người Việt Nam. Ngoài ra, trong tiết mục biểu diễn bài "Forget about her", nghệ sĩ múa mặc trang phục kiểu tương tự như bikini của phụ nữ (hở và thấy rõ toàn bộ phần mông và đùi), thực hiện với các động tác trườn, bò trên đàn piano thể hiện sự gợi dục, gợi tình.

Với những vi phạm này, UBND TP HCM quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Một thành viên Quảng cáo Truyền thông Người hâm mộ Việt 110 triệu đồng.

Công ty TNHH Một thành viên, quảng cáo truyền thông Người hâm mộ Việt còn bị đình chỉ hoạt động tổ chức biểu diễn trong 18 tháng.