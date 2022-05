Ca sĩ Đông Nhi

Mới đây, một tài khoản có tên N.M.H bức xúc khi bị ê-kíp của Đông Nhi lấy mất quyền truy cập kênh YouTube FC Đông Nhi mà không có giải thích rõ ràng.

Theo đó, N.M.H cho biết anh xây dựng kênh FC Đông Nhi từ ngày đầu hoạt động. Thậm chí, N.M.H từng bỏ tiền túi mua băng đĩa để lấy file tiết mục của thần tượng đăng lên kênh kể trên. Người này cũng thực hiện nhiều fancam, video chất lượng. Nhờ đó, kênh FC Đông Nhi ngày càng lớn mạnh và phát triển.

Khi đặt câu hỏi với ê-kíp Đông Nhi về việc bị thu hồi quyền truy cập, N.M.H kể anh được giải thích kênh FC có những điều bên lề không tích cực và vấn đề bản quyền. Cụ thể, điều bên lề không hay là kênh FC làm quá tốt nên kênh chính thức bị tấn công.

Sau khi bị tố "cướp đoạt" kênh YouTube do fan lập, Đông Nhi đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Theo đó, Đông Nhi cho biết ngay từ đầu, kênh YouTube này đã thuộc quyền sở hữu công ty của cô.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Riêng về vấn đề kênh YouTube của FC Đông Nhi, chị xin khẳng định kênh YouTube FC Đông Nhi ngay từ ban đầu hoàn toàn thuộc về công ty chứ không có chuyện cướp đoạt ở đây, và công ty cũng chưa bao giờ nhờ vả bạn để giúp xây dựng, tất cả đều là tự nguyện mà. Sao bây giờ bạn lại nói khác đi?".

Cùng ngày, trên trang fanpage của 6th Sense Entertainment cũng khẳng định kênh YouTube FC Đông Nhi là do công ty thành lập vào năm 2021. Tuy nhiên, do vấn đề bản quyền và các phát sinh dẫn đến sự sai lệch so với mục đích thành lập ban đầu nên công ty quyết định đóng kênh này.

Cô đang đối mặt với màn thoát fan lớn nhất lịch sử showbiz

Ngay sau khi Đông Nhi lên tiếng, những khán giả yêu quý cô đều bày tỏ sự thất vọng với thái độ của nữ ca sĩ. Thậm chí, có hàng loạt fan của Đông Nhi thẳng thắn tuyên bố "quay lưng" sau khi đọc những dòng chia sẻ của thần tượng.

Một số bình luận của fan Đông Nhi: "Nếu bài đăng này do chính tay chị viết và đúng những gì chị suy nghĩ, thì em không còn gì để nói nữa. Hoàn toàn thất vọng", "Đọc mà không tin nổi thần tượng của mình lại viết như thế", "Đọc thấy tủi thân thay cho bạn kia quá. Dành cả tuổi thanh xuân cho thần tượng để nhận lại những lời như thế này. Cay đắng!", "Lần trước chị cũng nói "không cùng chí hướng thì rời đi". Lần này chị chửi ngược fan luôn. Em chưa thấy bạn fan nào dùng lời lẽ lăng mạ hay xúc phạm chị, nhưng những dòng chị viết ở đây khiến rất nhiều bạn fan lâu năm như em thấy tổn thương".

"Tạm biệt chị, cảm ơn chị đã là một phần trong thanh xuân của em. Ê-kíp chị luôn đúng còn em lúc nào cũng sai cả", "Em rất thất vọng về chị đó. Chào tạm biệt 6 năm thanh xuân của em", "Chắc phải dẹp poster của chị lại một góc rồi", "Chưa bao giờ nghĩ chị sẽ làm như vậy", "Đông Nhi gánh ê-kíp còng lưng. FC Đông Nhi gánh cả Đông Nhi lẫn ê-kíp gãy lưng. Tội cho các bạn fan quá, bị chính idol vả ngược lại",…

Fan 10 năm đã đòi quay lưng

Hàng loạt tuyên bố "thoát fan" dù đã đồng hành cùng Đông Nhi hơn 10 năm qua: "Chào người từng là thanh xuân của tôi", "Xin lỗi chị, em quyết định quay xe", "Từ nay xin cất poster chị vào một góc"...

Nhiều cư dân mạng bình luận về vụ việc: "Anti không đáng sợ, đáng sợ nhất là fan lâu năm chuyển sang anti", "Không gì đáng sợ hơn việc fan quay qua anti", "Fan Đông Nhi quay xe đang up clip từ từ rồi. Đáng sợ không phải là antifan mà là fan ruột quay lưng", "10 năm làm fan thì tới lúc làm antifan thì show hết cho thiên hạ", "Tomorrow Pink Ruby sang chấn tâm lý", "Thời tới, bóc hết công suất cho mà xem", "Đông Nhi chuyến này tự hủy cực mạnh rồi, sợ nhất là fan chuyển sang làm anti",…