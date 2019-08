Phản ứng của cộng đồng mạng khá gay gắt với hành động xúc xiểm Trương Thế Vinh của diễn viên Diễm My

Mới đây, diễn viên Diễm My 9X và công ty quản lý đã lên tiếng xin lỗi về những phát ngôn với Trương Thế Vinh nhưng vụ việc vẫn chưa kết thúc.



Mọi chuyện bắt nguồn từ khi diễn viên Trương Thế Vinh yêu cầu một nhãn hàng bồi thường tiền sử dụng hình ảnh của mình trái phép. Sau đó, nhiều người nổi tiếng tranh luận về vấn đề này, tạo 2 luồng ý kiến khác nhau khiến mọi chuyện càng trở nên căng thẳng.



Trong khi Trương Thế Vinh được cư dân mạng ủng hộ, nhiều sao Việt lại bị "ném đá" vì vào hùa nói xấu, đả kích đồng nghiệp. Giữa lúc bão dư luận đang đứng về phía Trương Thế Vinh, Diễm My 9x lại đăng tải ảnh thẻ và dòng trạng thái: "Chắc phải đòi 100 triệu quá. Hình chụp hồi xửa hồi xưa mà dám in ra quảng cáo chụp ảnh thẻ".

Dòng trạng thái gây bão của Diễm My 9X

Lập tức, cộng đồng mạng kêu gọi tẩy chay Diễm My và bộ phim do cô đóng là "Phượng khấu". Diễm My có lên tiếng xin lỗi thì vẫn không xoa dịu được dư luận.

Cô tiếp tục nói xin lỗi khán giả

Mới đây, thông qua mạng xã hội, chân dài sinh năm 1990 tiếp tục gửi lời xin lỗi về vụ việc trên. Cô cho biết bản thân rất buồn và hối hận khi để xảy ra chuyện khiến mọi người thất vọng và mất niềm tin.

Nhưng ngay cả lời xin lỗi lần này, khán giả vẫn quyết không bỏ qua. Một bạn đọc phân tích: "Không thấy được sự chân thành của diễn viên này bởi lời xin lỗi đăng tải thường sẽ biến mất trong vòng 24 giờ. Nếu chân thành, tại sao cô không làm một clip ngắn nói về sự việc hay ít nhất đăng tải ở dòng trạng thái về lời xin lỗi của mình?".

Khán giả cho rằng việc Diễm My lên tiếng xin lỗi vì việc khán giả tẩy chay sẽ kéo theo nhiều nhãn hàng do Diễm My làm đại diện gặp rắc rối. Vì vậy, việc Diễm My xin lỗi vì cô sợ "ảnh hưởng đến túi tiền của mình mà thôi" - một khán giả lên tiếng.