Trang điểm khéo léo, Lottie Moss thu hút mọi ánh nhìn khi cô xuất hiện. Theo The Sun, Lottie Moss hiện nay đang ở căn hộ của người bạn.

Người mẫu này chia sẻ cô trở về Anh sau khi cuộc hẹn hò cùng một người đàn ông ở New York – Mỹ trở nên chua chát. "Tôi bay tới New York để gặp một người mà sau này biết rằng đấy chỉ là kẻ khốn nạn. Tôi không may mắn khi thường gặp phải những gã như thế. Tôi đã độc thân 5 năm nay rồi" – Lottie Moss bộc bạch.

Người mẫu Lottie Moss khoe ngực

Cô chưa thoát khỏi cái bóng lớn từ chị

Lottie Moss chịu cái bóng lớn từ siêu mẫu Kate Moss và loay hoay mãi không vực được sự nghiệp của mình. Cô được nhớ đến với danh "em gái Kate Moss" và dẫu gia nhập làng mốt khá sớm vẫn mờ nhạt.

Không ngại khoe thân, gần đây, Lottie Moss chọn bán ảnh gợi cảm, nóng bỏng của mình trên Glow – trang được mô tả là "OnlyFans hạng sang". OnlyFans là trang mạng xã hội của Anh Quốc, trong đó người dùng (fan) trả tiền để đăng ký theo dõi các thương hiệu, nhân vật nổi tiếng. Các thương hiệu và nhân vật thu lợi nhuận từ việc nhận tiền đăng ký hàng tháng của người hâm mộ, cũng như từ cơ chế trả tiền theo lượt xem (pay per view) của hệ thống.

Để ngắm ảnh và video của cô, người dùng sẽ phải trả 5 USD mỗi lần. Ngoài ra, tài khoản của cô cũng tính phí 20 USD một tháng với mỗi người dùng mạng.

Lottie Moss từng chia sẻ việc bán ảnh trên mạng như thế khiến gia đình cô không hài lòng. "Tôi đã nhận về rất nhiều bình luận ghét bỏ kể từ khi quyết định kiếm tiền trên Glow. Những thành viên trong gia đình tôi rất không hài lòng về hành động này" – Lottie Moss cho biết. Dẫu vậy, người mẫu này không bận tâm nhiều bởi cô cho rằng việc bán ảnh qua mạng là kiếm tiền lành mạnh.