Official Charts Company của Anh ngày 11-12 (giờ địa phương) công bố Ed Sheeran đã làm nên kỳ tích trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Tổng cộng, album và đĩa đơn của anh ra mắt từ năm 2010 – 2019 có độ thu hút lan tỏa, trụ vị trí số 1 suốt 79 tuần trên các bảng xếp hạng âm nhạc Anh.

Ed Sheeran gặt hái thành công vang dội từ 2010-2019

Bên cạnh đó, ca khúc "Shape of you" của "Hoàng tử tình ca" đã trụ vị trí số 1 trong suốt 14 tuần ở Anh năm 2017. Vì thế, ca khúc này cũng được tôn vinh là "Ca khúc của thập kỷ".

Trước đó, hai nghệ sĩ từng được vinh danh giải thưởng này là Paul McCartney và Justin Bieber.

"Đầu thập kỷ này, anh ấy chỉ là một thanh niên 18 tuổi ít được biết đến dù được đánh giá cao. Tuy nhiên, theo thời gian, danh mục thành tích của anh ấy tăng dần, tăng dần" - Martin Talbot, giám đốc điều hành Official Charts Company nhận định.

Ed Sheeran ra mắt năm 2011 với đĩa đơn "The a team" và đến nay đã có 8 đĩa đơn giữ vị trí số 1 bảng xếp hạng Anh. "Hoàng tử tình ca" cũng ra mắt 4 album phòng thu trụ hạng 1. Ed Sheeran đã chia sẻ thành tích của mình với người hâm mộ và cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của họ. "Shape of you" dẫn đầu danh sách 100 bài hát ảnh hưởng nhất thập kỷ. Hai ca khúc "Thinking out loud", "Perfect" cũng nằm trong tốp 10 danh sách này.

Hai album "21", "25" của Adele cũng nằm trong tốp 100 album lớn nhất thập kỷ. Trong khi đó, Ed Sheeran có 3 album nằm trong tốp 10.