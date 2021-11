Trang Variety cho biết phim tài liệu hai tập có tựa đề “Johnny vs Amber” khai thác về sự đổ vỡ hôn nhân của tài tử Johnny Depp và minh tinh Amber Heard cũng như lùm xùm kiện tụng hậu ly hôn đã được sản xuất và dự kiến phát trên nền tảng Discovery Plus vào cuối năm nay.



Theo công bố của Discovery, phim tài liệu "Johnny vs Amber" do Công ty Optomen sản xuất. Hai tập phim sẽ cho thấy góc nhìn khác nhau giữa Johnny Depp và Amber Heard.

Cụ thể, trong tập phim về Johnny Depp sẽ miêu tả cách nam diễn viên này nhận ra bản thân kết hôn cùng kẻ nói dối siêu phàm và là người tìm mọi cách bảo vệ hình ảnh bản thân cô.

Tập phim về Amber Heard khám phá góc nhìn cô kết hôn với người đàn ông trong mộng của mình chỉ để chứng kiến anh biến thành một con "quái vật" hung bạo, sử dụng chất kích thích.

Johnny Depp và Amber Heard từng một thời mặn nồng

Phim lồng ghép lời chia sẻ từ luật sư của cả hai ngôi sao và những người thân thiết với họ. Các đoạn video, bản ghi âm do chính Johnny Depp và Amber Heard quay đan xen vào toàn câu chuyện.

Năm 2016, Amber Heard gây sốc khi đệ đơn ly dị Johnny Depp và cáo buộc anh bạo hành. Vụ việc trở thành tựa đề tâm điểm của hàng loạt báo, trang thông tin giải trí lúc bấy giờ.

Johnny Depp sau đó phủ nhận các cáo buộc nhưng đồng ý thỏa thuận bồi thường 7 triệu USD cho Amber Heard để kết thúc vụ ly hôn ồn ào mặt báo.

Nhưng mọi chuyện vẫn tiếp tục lằng nhằng do sự nghiệp của Johnny Depp bị ảnh hưởng nặng nề từ sau vụ lùm xùm ly dị. Anh tiến hành khởi kiện Amber Heard tội phỉ báng vì bài viết của cô trên tờ The Washington Post vào năm 2018. Anh cũng kiện tờ The Sun vì tờ báo gọi anh là "kẻ đánh vợ".

Vào tháng 11-2020, Johnny Depp thua kiện tờ The Sun. Tuy nhiên, anh hiện tại vẫn miệt mài theo đuổi vụ kiện chống vợ cũ Amber Heard, đòi bồi thường 50 triệu USD.