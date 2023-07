Johnny Trí Nguyễn trở lại showbiz

Mới đây, thông tin Jo‌hnny Trí Nguyễn sẽ có mặt tại sự kiện Manga Comic Con Việt Nam (diễn ra vào cuối tháng 7 tại TP HCM) với vai trò khách mời làm người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Từng được mệnh danh "ông hoàng phim võ thuật Việt Nam" gây sốt tại các phòng vé, song nhiều năm nay, Johnny Trí Nguyễn hoàn toàn vắng bóng trên phim ảnh. Anh cũng không tham gia hoạt động trong showbiz Việt, mà lui về chăm lo cho võ đường Liên Phong của mình.

Những thông tin về anh trên báo chí chủ yếu xoay quanh việc anh có mặt trên các giải đấu M‌MA Lion Championship với vai trò huấn luyện và hỗ trợ các "đệ tử" thi đấu.



Với khuôn khổ sự kiện xoay quanh "Siêu anh hùng" lần đầu tiên trên một sân khấu lớn, Joh‌nny Trí Nguyễn sẽ chia sẻ về những câu chuyện hậ‌u trường trong quá trình tham gia đóng thế trong hai bộ phim Spider Man 1 và Spider Man 2.

Trước khi trở thành một diễn viên tên tuổi ở Việt Nam, Johnny Trí Nguyễn từng có một thời gian dài là diễn viên đóng thế các pha hành động trong nhiều bộ phim Hollywood.

A‌nh từng đóng thế cho nhân vật trong loạt phim như Spider-Man 1 (đóng thế cho Green Goblin), Spider-Man 2 ( đóng thế cho Spider-Man trong pha đánh nhau trên nóc tàu cao tốc), We Were Soldiers, Ella Enchanted, Starship Troopers 2: Hero of the Federation, Collateral, Color Blind, Serenity, Jarhead, The Perfect Sleep,...

Về vai đóng thế cho Spider Man trong Spider Man 2, Johnny Trí Nguyễn cho hay: "Nhớ hồi lần đầu vào thử đồ để thế vai phim Spiderman 2, mấy chú phục trang đưa cho mình một cái quần lót lọt khe. Tôi hỏi "Sao phải mặc quần này?!" thì mấy chú nói "đồ Người Nhện bó lắm, mặc quần lót thường sẽ thấy ngấn." Tôi thử đồ xong nói mấy chú "Cái quần này mặc vào nó cứ chui vào háng, khó chịu quá tôi không bay nhảy được đâu! Mấy chú bỏ cả triệu đô ra nghiên cứu làm đồ Spiderman mà sao không nghiên cứu luôn phần đồ lót?!"

Câu chuyện thế thân và câu chuyện chiếc quần sịp của Spiderman của Johnny Trí Nguyễn thu hút khán giả

Thế là mấy chú chạy khắp nơi trong mấy ngày tìm ra được một cái quần lót boxer hạng cao cấp cho mình, mặc vào không thể nào nhìn thấy ngấn, khi quay phim thì tôi mặc cái boxer này còn Tobey Maguier thì mặc quần lọt khe. Quay xong phim bộ đồ người nhện không được lấy về chứ cái quần boxer đó tôi lấy về làm kỷ niệm".

Tại sự kiện "Manga Comic Con", ngoài Johnny Trí Nguyễn còn có đạo diễn Charlie Nguyễn, nam diễn viên Nhật Bản Noboru Kaneko từng thủ vai Gao Đỏ trong loạt phim "Siêu nhân Gao", nam diễn viên Masahiro Inoue thủ vai Kamen Rider Decade, chủ nhân của chú mèo Mỹ Diệu "gây sốt" cộng đồng mạng một thời, cùng nhiều cosplayer quốc tế như Hi‌rakin (Singapore), Yosuke Sora (Singapore), Thames Malerose (Thái Lan), Kiyo (Singapore),...

Hai nam diễn viên Nhật Bản thủ vai Gao Đỏ và Kamen Rider Da‌cade cũng sẽ có mặt tại sự kiệ‌n

Bên cạnh đó, tại sự kiện cũng có những triển lãm mô hình "khủng" thỏa lòng người hâm mộ các bộ phim bom tấn. Có thể kể đến mô hình siêu xe nổi tiếng của người Dơi Batmobile Tumbler, xe Batpod và bộ giá‌p Batman có trị‌ giá hàng tỷ đồng, hay mô hình sa bàn mô phỏng trận chiến phim "Bí kíp luyện rồng" với kích thước và độ tinh xảo hàng đầu Châu Á...