Đây là danh sách thường niên, tôn vinh những gương mặt mới có bước tiến lớn trong sự nghiệp của từng năm. Danh sách dựa trên dữ liệu từ bảng xếp hạng IMDbPro STARmeter. Đây là bảng xếp hạng dựa trên số lượt xem trang thực tế của hơn 200 triệu khách truy cập hằng tháng vào IMDb.

Trong năm 2021, Kelly Marie Trần được khán giả yêu thích khi lồng tiếng cho nhân vật công chúa chiến binh Raya trong phim hoạt hình "Raya and the Last Dragon" và nhân vật Dawn Betterman trong phim hoạt hình "The Croods: A New Age". Trong đó, phim "Raya and the Last Dragon" nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phê bình, doanh thu phòng vé 130 triệu USD (chưa tính doanh thu qua nền tảng thu phí Disney+).

Danh sách trong tốp 10 "Ngôi sao đột phát nhất" còn có: Regé-Jean Page, Ben Barnes, Juno Temple, Sophia Di Martino, Eve Hewson, Phoebe Dynevor, Brianne Howey, Brianne Howey, Wyatt Russell, Hannah Waddingham.

Ngoài ra, trang IMDb còn công bố tốp 10 "Ngôi sao của năm 2021" với những tên tuổi lâu năm với nghề.

Kelly Marie Trần sinh năm 1989 tại San Diego, Mỹ, bố mẹ cô là người Việt di cư sang Mỹ. Cô tên khai sinh là Trần Loan, gia nhập diễn xuất từ năm 2011. Cô hóa thân thành nhiều vai diễn khác nhau trong các phim ngắn và phim truyền hình.

Năm 2017, minh tinh gốc Việt này thu hút chú ý với vai diễn Rose Tico trong phim "Star Wars:The Last Jedi" và sau đó đóng tiếp vai này trong "Star Wars: Skywalker trỗi dậy" năm 2019. Một số phim cô từng tham gia có: "About a boy", "Discount Fitness",… Tính đến nay, cô tham gia 29 tác phẩm bao gồm điện ảnh, truyền hình và lồng tiếng cho phim hoạt hình.

