Sharon Stone, 64 tuổi, thảo luận về sự mất mát của mình bên dưới một bài đăng trên trang mạng xã hội Istagram của tờ People. Bài đăng chia sẻ chuyện vũ công Peta Murgatroyd của chương trình "Bước nhảy hoàng vũ" tiết lộ chuyện mình bị sẩy thai.

Đồng cảm với nỗi đau của Peta Murgatroyd, Sharon Stone viết: "Chúng tôi với tư cách là một phụ nữ, đã không có một diễn đàn chính thức nào để thảo luận sâu về sự mất mát này và giúp vơi bớt đi nỗi đau thông qua tâm sự, chia sẻ. Tôi đã mất 9 đứa con do sẩy thai. Đó không phải là chuyện nhỏ về thể chất lẫn tinh thần".

Sharon Stone cho biết đã mất 9 đứa con do sẩy thai

Sharon Stone có 3 con trai thông qua hình thức nhận nuôi gồm Roan (22 tuổi), Laird (16 tuổi) và Quinn (15 tuổi).

Bà cho rằng thay vì nhận được sự cảm thông, chữa lành rất cần thiết thì những người phụ nữ mỗi khi sẩy thai lại thường có thể chịu đựng một mình, bí mật với một số cảm giác như kẻ thất bại, tự ti và tự gặm nhấm nỗi đau. Nếu có một diễn đàn để họ tập dần với việc mở lòng ra, chia sẻ về chuyện của mình và mọi người có thể động viên, tiếp thêm sức mạnh tinh thần thì nỗi đau đó sẽ giảm bớt rất nhiều.

Đây không phải lần đầu Sharon Stone lên tiếng về chủ đề đau đớn nhưng đây là lần bà kể chi tiết vụ việc. Năm 2021, bà từng thẳng thắn cho biết mình từng bị sẩy thai và ngợi ca "tình cảm chị em toàn cầu" khi mọi người đã bắt đầu chịu nói về những vấn đề mất mát và đau lòng này.

Nói về trải nghiệm bản thân sau khi xuất bản cuốn tự truyện "The Beauty of Living Twice" trên truyền thông trước đó, Sharon Stone gửi lời cảm ơn các nữ y tá, bác sĩ đã ở bên cạnh khi bà mất đứa con thứ 9.

Thời điểm đó, họ đã cùng bà suốt 36 giờ vượt cạn để đưa đứa bé năm tháng rưỡi ra ngoài. Một trải nghiệm tàn khốc nhưng bà thấy được cảm thông, thấu hiểu khi các nữ y tá vẫn ở bên cạnh thậm chí vào ngày họ nghỉ. Nó giúp bà đỡ cảm giác cô đơn.

Minh tinh và 3 con trai nuôi

Sharon Stone và con trai nuôi đầu tiên Roan

Sharon Stone từng bị sẩy thai vài lần trong cuộc hôn nhân với chồng cũ Phil Bronstein - người mà bà ở cùng từ 1998 đến khi ly hôn năm 2004. Bà đã được chấp nhận nuôi con trai Roan trong lúc đang trên đường về nhà sau khi sẩy thai.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Sharon Stone là với đạo diễn kiêm nhà sản xuất Michael Greenburg năm 1984, sau ba năm mặn nồng, họ ly dị và hoàn thành thủ tục vào năm 1990. Ba năm sau, Sharon Stone đính hôn cùng nhà sản xuất William J MacDonald, người đã từ bỏ vợ mình để đến với người đẹp tóc vàng này. Nhưng cuộc tình không đi đến hồi kết đẹp.

Năm 1995, Sharon Stone có mối tình với Bob Wager, trợ lý thứ hai của đạo diễn phim "The quick and the dead". Cuộc tình cũng tan vỡ nhanh chóng và Sharon Stone đã gửi trả nhẫn đính hôn cho Bob Wager qua đường bưu điện.

Phil Bronstein là người chồng thứ hai của Sharon Stone và đến nay bà chưa cưới lần nào khác. Năm 2012, Sharon Stone hẹn hò cùng người mẫu Martin Mica, nhỏ hơn bà 27 tuổi và chia tay một năm sau đó.

Sharon Stone là diễn viên, nhà sản xuất phim, cựu người mẫu Mỹ. Bà được mến mộ qua vai diễn trong bộ phim "Bản năng gốc". Người đẹp này được đề cử một giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và giành được giải thưởng Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim "Casino".

Ngoài ra, bà còn tham gia nhiều phim khác: "The Burma Conspiracy", "Streets of Blood", "Five Dollars a Day", "The Year of Getting to Know Us", "If I Had Known I Was a Genius"...