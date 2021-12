Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Lisa Gentile đưa ra lời cáo buộc sau khi hai người phụ nữ khác tố trên tờ Hollywood Reporter rằng Chris Noth tấn công tình dục họ.

Theo lời kể của Lisa Gentile thì cô gặp Chris Noth tại một nhà hàng ở New York – Mỹ năm 1998 mà cả hai thường lui tới. Một đêm năm 2002, nam diễn viên đã bám theo cô về nhà và đề nghị được xem căn hộ của cô.

Lisa Gentile nói Chris Noth ngay sau đó đã hôn cô và giở trò sàm sỡ dù cô phản kháng. "Tôi dùng tay nắm lấy tay ông ta cố gắng ngăn chặn hành động sàm sỡ. Bằng sự cố gắng, tôi thoát ra được và hét lớn không muốn những điều này" – nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ chia sẻ.

Ngày hôm sau, Chris Noth đã đe dọa Lisa Gentile không được tiết lộ chuyện xảy ra. Nếu không, ông sẽ hủy hoại sự nghiệp của cô.

Gần đây, Chris Noth, 67 tuổi, tiếp tục bị hai người phụ nữ tố tội tấn công tình dục. Chia sẻ với tờ Hollywood Reporter, một trong hai người phụ nữ kể vụ việc xảy ra hồi cô khoảng 22 tuổi và Chris Noth 49 tuổi. Nam diễn viên này đã tấn công tình dục và bỏ mặc cô lại lúc cần đến y tế.

Cả hai phụ nữ cho biết các cuộc tấn công tình dục diễn ra tại những ngôi nhà của Chris Noth ở Los Angeles và New York. Nam diễn viên là người chủ động mời họ đến.

Chris Noth tuyên bố đã có cuộc gặp gỡ đồng thuận với hai người phụ nữ trong câu chuyện đăng tải trên Hollywood Reporter. Cả hai đều diễn ra khi ông đã có vợ nhưng tài tử này phủ nhận tấn công tình dục.



"Tấn công tình dục là ranh giới tôi không bao giờ vượt. Các cuộc gặp gỡ đều được đồng thuận. Các cáo buộc nhắm vào tôi đều là giả. Tôi không rõ vì sao những chuyện đó lại được tung ra lúc này nhưng tôi chỉ biết mình không tấn công họ" – Chris Noth nhận định.

Với cáo buộc từ Lisa Gentile (người phụ nữ thứ 2) thì Chris Noth chưa phản hồi. Ông đã bị công ty quản lý A3 Artists Agency cắt hợp đồng. Hãng Entertainment Arts Research hủy hợp đồng mua lại một công ty đồ uống của nam diễn viên này với giá 12 triệu USD.

Nhà sản xuất của loạt phim "The Equalizer" cũng loại nam diễn viên này ra khỏi các tập tiếp theo. Sự nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu nam diễn viên không chứng minh được mình vô tội trong vụ việc.

Chris Noth đã từng tham gia hơn 60 phim cả điện ảnh lẫn truyền hình. Từ năm 1998 đến 2004, ông giữ vai diễn trong loạt phim "Sex and the City". Ông cũng chiến thắng 4 giải thưởng cho nghề diễn. Các đồng nghiệp của ông trong "Sex and the City" cho biết "vô cùng đau buồn" khi nghe các cáo buộc chống lại Chris Noth.