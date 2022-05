Chương Tử Di và cáo buộc bán dâm cao cấp

Nữ diễn viên xinh đẹp của làng giải trí Trung Quốc Chương Tử Di từng bị trang Boxun (trang web của cộng đồng người Trung Quốc tại Mỹ) đăng tải sai lệch cho rằng cô có quan hệ tình dục với ông Bạc Hy Lai cũng như các quan chức cao cấp khác.

Theo trang Boxun, mối quan hệ giữa Bạc Hy Lai và Chương Tử Di được sắp xếp bởi tỉ phú Xu Ming, người sáng lập và là chủ tịch Tập đoàn Dalian Shide. Xu Ming thú nhận đã trả 6 triệu nhân dân tệ (tương đương 946.000 USD) để Chương Tử Di ngủ với ông Bạc trong năm 2007.

Chương Tử Di bị đồn có quan hệ với Bạc Hy Lai

Cô khởi kiện chống lại thông tin vu khống mình

Sau đó, cả hai có một số "giao dịch tình dục" để sắp xếp cho Tử Di phục vụ một số nhân vật cấp cao, trong đó có ông Bạc, với giá 10 triệu Nhân dân tệ. Người ta ước tính rằng người đẹp này đã bỏ túi ít nhất 700 triệu nhân dân tệ (tương đương 110 triệu USD) từ các giao dịch tình dục trong 10 năm qua, bao gồm cả 180 triệu tệ tiền mặt từ Xu Ming. Tài sản lớn của cô không bị đánh thuế do sự can thiệp của Xu và các quan chức khác.

Chương Tử Di ngay sau đó khởi kiện trang Boxun tội "bôi nhọ" danh dự của cô gây ra các tổn thất nghiêm trọng về tinh thần và yêu cầu bồi thường. Cô cũng gửi đơn đến Tòa án tối cao Hồng Kông (Trung Quốc) khởi kiện một số tờ báo Hoa ngữ: Apple Daily Ltd., Next Magazine Publishing Ltd vì đã đăng lại thông tin trên từ Boxun.

Luật sư riêng của Chương Tử Di, John Mason từng lên tiếng rằng Tử Di thậm chí chưa từng gặp Bạc Hy Lai. Các báo tung tin đồn còn không có cả bức ảnh nào để làm bằng chứng cho việc đó. Các buộc một phụ nữ có uy tín như Chương Tử Di là một gái mại dâm thì không phải là một hình thức bảo hộ tự do ngôn luận...

Cuối cùng, Chương Tử Di thắng kiện và trang Boxun cũng buộc phải đăng thư xin lỗi nữ diễn viên này.

Song Hye-kyo và tin đồn gái bao

Vào tháng 5-2016, khi phim "Hậu duệ của mặt trời" được phát sóng và gây tiếng vang lớn, minh tinh nổi danh Hàn Quốc Song Hye-kyo được khen ngợi. Cô và người hâm mộ đang rất vui thì bất ngờ bị một người đàn ông họ Seo tố cáo là gái bao của một quan chức chính trị có tiếng thuộc Đảng Saenuri.

Song Hye-kyo bị đồn gái bao

Cô giành chiến thắng ở tòa

Những tin đồn lan nhanh, đội pháp lý của Song Hye-kyo nhanh chóng làm việc, khởi kiện cư dân mạng họ Seo này. Trong phiên tòa sau đó, bị cáo nhận phán quyết có tội, phải trả số tiền 3 triệu Won.

Đây không phải lần Song Hye-kyo bị đồn làm gái bao. Cô từng kiện đến 41 cư dân mạng tung tin vu khống mình và cơ quan điều tra lọc ra những người cần thiết để truy tố. Cuối cùng, Song Hye-kyo cũng thắng kiện.

Trương Hinh Dư được xin lỗi, bồi thường

Nữ diễn viên Trương Hinh Dư bị nhà đầu tư tài chính Hạ Tát Sa tố làm gái bao, nhận 3.000 nhân dân tệ (khoảng 10 triệu đồng) cho mỗi lần đi khách.

Trương Hinh Dư thắng kiện Hạ Tát Sa

Ngay sau đó, Trương Hinh Dư khởi kiện Hạ Tát Sa tội vu khống, làm tổn hại danh dự với yêu cầu bồi thường 500.000 nhân dân tệ (hơn 1,6 tỉ đồng), công khai xin lỗi.

Tòa án nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh - Trung Quốc phán Trương Hinh Dư thắng kiện vì Hạ Tát Sa không đưa ra được chứng cứ cho lời tố cáo của mình. Bị cáo ngoài xin lỗi còn phải bồi thường 60.000 nhân dân tệ (hơn 207 triệu đồng) cho nguyên cáo.

Cardi B thắng tin đồn bán dâm

Nữ rapper đình đám Cardi B đã giành chiến thắng trong vụ kiện chống lại YouTuber Latasha Kebe – người đã lan truyền tin đồn rằng cô bán dâm, mắc bệnh sinh dục.

Với phán quyết có tội, Latasha Kebe phải bồi thường tổn thất tinh thần cho Cardi B hơn 1 triệu USD (hơn 23 tỉ đồng).

Cardi B được bồi thường tổn thất tinh thần

Cardi B đã khởi kiện Latasha Kebe năm 2019 sau khi YouTuber này đăng tải hàng tá video clip với nội dung gây sốc về nữ rapper. Theo đó, Latasha Kebe cho rằng Cardi B hành nghề bán dâm thời còn làm vũ công thoát y và mắc bệnh qua đường tình dục, trong đó có Virus Herpes (HSV) gây mụn nước phồng rộp, lừa dối chồng... Những video clip nhạy cảm không nhìn rõ mặt cũng được đưa lên với lời khẳng định của Latasha Kebe rằng đó là Cardi B.

Cardi B đã lên tiếng phủ nhận, cho rằng tất cả đều là bôi nhọ danh dự, bịa đặt. Những tin đồn lan tỏa khiến cô khủng hoảng tinh thần, muốn tự tử, chán nản với mọi việc trong cuộc sống, sụt cân, hoảng sợ.