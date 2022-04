Trượt tay... rạn xương chậu!

Nghệ sĩ xiếc Eduardo Elenilson Gama, 20 tuổi, biểu diễn trong đoàn Circo Puerto Rico tại khu đô thị Caucaia, Brazil. Tiết mục nhào lộn trên không đang diễn ra trơn tru, thì anh bị trượt tay rơi xuống.

Bên dưới sân khấu có lưới an toàn nhưng Eduardo Elenilson Gama không may bị rơi ở phía ngoài lưới, va chạm với mặt đất từ độ cao hơn 3m. Nhiều khán giả sốc trước vụ việc, nam nghệ sĩ được các đồng nghiệp hỗ trợ đưa đi bệnh viện.

Cú trượt tay khiến Eduardo Elenilson Gama bị thương

Nghệ sĩ xiếc Eduardo Elenilson Gama

Rơi từ trên cao

Ban đầu, Eduardo Elenilson Gama nghĩ chấn thương không đến mức nghiêm trọng nên động viên người hâm mộ thông qua mạng xã hội rằng mình vẫn ổn. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy anh bị rạn nứt xương chậu và buộc dừng biểu diễn cho đến khi lành vết thương.

Chính quyền địa phương cho biết buổi diễn diễn ra trước khi đoàn xiếc nhận được giấy phép chính thức. Vì vậy, đoàn xiếc sẽ bị phạt vì biểu diễn không phép và tạm thời sẽ phải dừng chương trình biểu diễn này lại. Phía đoàn xiếc cho biết đoàn không nhận được giấy phép biểu diễn sớm do ngày nghỉ lễ khiến các quan chức địa phương bị chậm tiến độ.

Trọng thương vì bay… xuống đất!

Nghệ sĩ xiếc Jaime Almarza Quezada bị gãy xương hàm, xương đầu gối khi thực hiện tiết mục "bắn súng thần công", lấy người làm đạn. Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại rạp xiếc American Circus trong Trung tâm thương mại Arauco Maipur, thành phố Santiago - Chile những năm trước.

Jaime Almarza Quezada, còn có biệt danh là "Người đạn", theo kế hoạch anh sẽ được súng thần công bắn ra, lộn một vòng trên không trung và rơi vào lưới an toàn. Tuy nhiên, do lực bắn quá mạnh, Jaime Almarza Quezada không thể đáp đúng lưới an toàn mà chệch hướng ra xa. Đám đông khán giả kinh hoàng khi thấy nghệ sĩ xiếc như quả banh tiếp đất.

Nghệ sĩ xiếc Jaime Almarza Quezada

Anh có biệt danh "Người đạn"

Jaime Almarza Quezada được đưa đi cấp cứu

Dù là tiết mục nguy hiểm, Jaime Almarza Quezada vẫn biểu diễn trôi chảy suốt 3 năm qua mà không bị tai nạn nào. Lần này, anh gặp sự cố do lỗi của người phối diễn, vận hành súng thần công Luis Alvarez.

"Một ngày quá tồi tệ... Tôi chịu trách nhiệm về vụ tai nạn này. Tôi không ngắt kết nối giữa ống cung cấp khí và máy nén, khiến áp suất tăng cao và làm Jaime Almarza Quezada bay xa hơn vị trí xác định trước. Tôi gửi lời xin lỗi tới khán giả vì đã khiến vụ tai nạn xảy ra" - Luis Alvarez cho biết về sự cố.

Gãy tay do rơi từ trên cao

Nữ nghệ sĩ xiếc người Nga Yana rơi từ độ cao 4,5m xuống đất trong tiết mục đu dây lụa trên không mà không có lưới an toàn, dây đai bảo vệ. Cô nằm bất động trên mặt đất, khiến khán giả hoảng sợ. Các nhân viên rạp xiếc vội vã đến đưa cô đến bệnh viện cấp cứu.

Biểu diễn hăng say

Bị trượt tay

Cô bị gãy tay

Tuy nhiên, nhân viên y tế thông tin nữ nghệ sĩ trẻ hồi tỉnh trước khi đến bệnh viện, cô chỉ bị gãy tay và may mắn không chấn thương nào khác.

Bị thương do sư tử tấn công

Nghệ sĩ xiếc thú Maxim Orlov và các nhân viên đoàn xiếc nỗ lực khống chế, chống đỡ lại hai lần tấn công của sư tử cái tên Vega. Họ dùng roi điện nhưng chỉ khiến Vega tức giận hơn gây ra vết thương cho Maxim Orlov.

May mắn, vụ tấn công không gây nguy hiểm tính mạng. Người bị thương được đưa đi điều trị tại bệnh viện trong vùng.

Maxim Orlov bị tấn công

Khán giả kinh hoàng khi chứng kiến

Maxim Orlov là nghệ sĩ xiếc thú giàu kinh nghiệm

Trước đó, hai sư tử cái Vega và Santa đã đánh nhau trên sân khấu. Sau đó, Vega chuyển sang thực hiện hai cuộc tấn công vào Maxim Orlov. Khán giả kinh hoàng vì sự việc, trong đó một phụ nữ mang thai bị co giật do sốc.

Sau vụ tấn công trên, đã có những lời kêu gọi cấm các tiết mục biểu diễn động vật hoang dã sống tại rạp xiếc. Maxim Orlov đổ lỗi nguồn gốc của vụ tấn công là do rạp xiếc không hoạt động trong suốt kỳ đại dịch.

Thiệt mạng do ngã lúc tập

Nữ nghệ sĩ xiếc thăng bằng trên xà, dây treo Guadalupe Videla ngã từ trên cao xuống lúc đang luyện tập và thiệt mạng chỉ vài giờ sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Guadalupe Videla

Trong lúc tập luyện tiết mục mới với màn nhào lộn trên không, cô rơi từ độ cao 2 m xuống, lệch khỏi thảm an toàn, vỡ hộp sọ.

Giám đốc rạp xiếc Pele Rossi nhận định nữ nghệ sĩ có thể sẽ chỉ bị thương nếu rơi ở độ cao cao hơn. "Nếu ở độ cao cao hơn, cô ấy sẽ có thời gian xoay tròn trước khi rơi xuống và giảm bớt độ chấn thương" - Pele Rossi phân tích.