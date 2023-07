Trang Soompi ngày 10-7 thông tin về việc Hwasa bị điều tra. Theo đó, Sở cảnh sát Seongdong của Seoul – Hàn Quốc cho biết đã nhận được đơn khiếu nại trên và đang điều tra.

P Nation – công ty quản lý của Hwasa, bình luận ngắn gọn rằng phía cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Hwasa bị cảnh sát điều tra

Cô gặp rắc rối khi nhảy dung tục

Ngày 12-5, Hwasa biểu diễn tại Lễ hội Đại học Sungkyunkwan để thực hiện các cảnh quay cho chương trình giải trí "Dancing Queens on the Road", do đài tvN thực hiện.

Trong lúc trình diễn sô lô bài "Don’t Give Me", cô thực hiện vũ đạo được nhận định là dung tục. Một hành động nhạy cảm của Hwasa trong vũ đạo cũng bị "ném đá" trên mạng xã hội ngay sau khi các video clip màn trình diễn được đăng tải. Cộng đồng mạng cho rằng những động tác nhảy này không nên thực hiện chốn công cộng, nhất là trước các sinh viên.

Liên minh bảo vệ nhân quyền của phụ huynh học sinh cáo buộc Hwasa gây khó chịu cho khán giả và khiến công chúng xấu hổ khi thực hiện động tác nằm ngoài bối cảnh buổi biểu diễn.

Vì những phản ứng tiêu cực của công chúng nên khi chương trình "Dancing Queens on the Road" phát ngày 22-6, ê-kíp sản xuất đã cắt bỏ vũ đạo bị cáo buộc dung tục của Hwasa và thay thế bằng khoảnh khắc hai người nổi tiếng Lee Hyori và Kim Wan- seon ngạc nhiên trước màn trình diễn của Hwasa.