Theo Daily Mail, vụ tai nạn xảy ra lúc Kylie Rae Harris di chuyển từ Texas về New Mexico, sau buổi diễn tại liên hoan âm nhạc vào tối 4-9. Chiếc xe chở Kylie Rae Harris đã tông vào một chiếc xe khác. Ngoài Kylie Rae Harris, 1 nữ nạn nhân 16 tuổi đi cùng xe cũng thiệt mạng. Tài xế chở cô là một người đàn ông 30 tuổi, không bị thương tích gì.

Cảnh sát cho biết nguyên nhân vụ tai nạn là do rượu, 1 trong 3 người say xỉn nhưng chưa công bố chính xác là ai.

Kylie Rae Harris qua đời tuổi 30

Trước khi xảy ra vụ tai nạn, Kylie Rae Harris còn cập nhật mạng xã hội, bày tỏ tình yêu âm nhạc, yêu các liên hoan với người hâm mộ.

Người đại diện của nữ ca sĩ này đã xác nhận thông tin cô qua đời. Mọi thông tin chi tiết không được chia sẻ.

Kylie Rae Harris có con gái 6 tuổi Corbie, cô bé cũng là "nàng thơ" trong các ca khúc do nữ ca sĩ này sáng tác. Gần đây, ca khúc "Twenty years from now" do cô viết tặng con gái mình được công chúng đón nhận.

Chiếc xe chở Kylie Rae Harris bị hư hỏng nặng sau khi gặp nạn

Sau khi biết tin Kylie Rae Harris qua đời, người hâm mộ tổ chức gây quỹ từ thiện giúp gia đình cô làm đám tang và lập sổ tiết kiệm giúp Corbie có tiền học phí. Hiện tại, quỹ đã thu được 23.000 USD. Người sao nhạc đồng quê như Maren Morris, Randy Rogers, Pat Green bày tỏ thương tiếc trước tin buồn Kylie Rae Harris qua đời.