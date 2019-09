Vụ tai nạn xảy ra tại một khúc cua trên đường cao tốc Mulholland. Kevin Hart, 40 tuổi, ngồi trên chiếc Plymouth Barracuda năm 1970. Xe của anh bị mất lái khiến xe đâm qua hàng rào gỗ bên đường, rơi xuống một bờ kè cao 3m. Chiếc xe bị bẹp phần đầu khiến lực lượng chức năng vất vả giải cứu những người mắc kẹt bên trong.

Hiện trường vụ tai nạn

Chiếc xe lao xuống từ bờ kè

Phần đầu xe bị biến dạng

Nam diễn viên Kevin Hart

Thương tích của Kevin Hart không được công bố chi tiết nhưng theo trang giải trí TMZ tài tử bị nặng ở lưng. Trong khi đó, tài xế Jared Black cũng bị thương nặng và được đưa đến các bệnh viện gần đó. Người phụ nữ đi cùng may mắn chỉ bị trầy xướt. Cảnh sát cho biết lái xe không sử dụng chất cồn tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

Kevin Hart là diễn viên hài độc lập nổi tiếng trên sân khấu. Ngoài ra, anh cũng đóng vô số phim từ điện ảnh đến truyền hình. Những phim ấn tượng của anh có: "Jumanji: Welcome to the Jungle", "The Wedding Ringer", "Scary Movie 3"... Gần đây, anh thu hút chú ý khi góp mặt trong phim "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" và hoàn thành tốt vai trò gây cười của mình.