Trong tập mới nhất của chương trình truyền hình "Heard it through the grapevine", nam phóng viên chuyên trị mảng giải trí trong showbiz Hàn đã kể lại câu chuyện đồn thổi từ người trong giới. Anh đưa ra lời khuyên: "Tôi biết có nhiều người nổi tiếng rất kín tiếng về hôn nhân của họ hay luôn nỗ lực giữ kín chuyện hẹn hò. Tuy nhiên, tôi khuyên họ nên cho người thân, bạn bè biết về chuyện hẹn hò, càng nhiều càng tốt".

Phóng viên Hàn khuyên người nổi tiếng nên công khai chuyện tình cảm với người thân, bạn bè để không bị lừa

Phóng viên này nói thêm: "Đây là câu chuyện tôi nghe được từ người quen của mình. Một minh tinh nói rằng cô ấy đang hò hẹn cùng một người đàn ông hào phóng và chu đáo. Cô nói bạn trai mình không cần được giới thiệu với bạn bè hoặc người quen biết. Vì anh ta không phải người nổi tiếng nên lo ngại chuyện tình cả hai gặp khó khăn khi công khai. Anh ta muốn chỉ công bố mối quan hệ sau khi kết hôn".

Theo lời nam phóng viên, nữ minh tinh đã từng gặp nhiều người muốn lợi dụng tên tuổi của mình. Vì thế, cô cảm động và nghĩ bạn trai mình là người chu đáo, yêu thương cô thật lòng chứ không phải vì danh tiếng.

Sau một thời gian, cả hai chia tay nhau. Sao nữ lúc này mới mang chuyện kể với bạn bè và người quen thì lúc này cô mới biết người bạn trai mình cho rằng chu đáo, hào phóng là kẻ lừa đảo. "Người đàn ông đó là chuyên gia lừa đảo người nổi tiếng. Anh ta tiếp cận những minh tinh, tỏ ra mình giàu có, chu đáo như đại gia chỉ với mục đích lừa tình lẫn tiền của họ mà thôi" – nam phóng viên chia sẻ. Bạn bè minh tinh trên khuyên cô cần kiểm tra kỹ lưỡng xem người đang hẹn hò với mình là ai hơn là cứ âm thầm lặng lẽ rồi bị lừa.

Câu chuyện được kể ẩn danh

Người tham gia chương trình khuyên việc kiểm tra, xác minh bạn trai, bạn gái không phải theo nghĩa tiêu cực mà là để xem họ có phải người tốt thực sự không, có thể trở thành cha hoặc mẹ của con cái họ trong tương lai không. Điều này không chỉ áp dụng với người nổi tiếng mà tất cả mọi người. Phóng viên tiết lộ rằng cách tốt nhất để xác nhận một người có lý lịch tốt hay không là giới thiệu anh ta với bạn bè và người quen của mình.