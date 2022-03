Phương Thanh kết hợp cùng K-ICM đánh dấu ngày chị tái xuất nhạc Việt sau 10 năm im hơi lặng tiếng.

Đánh dấu việc tái xuất làng nhạc Việt sau 10 năm im hơn lặng tiếng, ca sĩ Phương Thanh kết hợp với nhà sản xuất âm nhạc K-ICM (vừa đoạt giải Mai Vàng 2021 do Báo Người Lao Động tổ chức, hạng mục MV được yêu thích nhất), ra mắt sản phẩm "Chân mây".

Ca khúc thuộc thể loại world music/ EDM do K-ICM sáng tác và hòa phối khí, thu hút khán giả nghe nhạc bởi sự trau chuốt từ giai điệu đến lời ca. Đặc biệt, ca khúc mang âm hưởng của những bài thơ cổ, nói về nỗi niềm cô đơn của người phụ nữ trong đoạn tình trường. Giọng ca Phương Thanh lột tả được tất cả nỗi cô đơn và day dứt nơi tâm hồn, và điều đó khiến "Chân mây" thực sự có sức hút.

Trước đó, nhiều ý kiến hồ nghi về việc K-ICM kết hợp cùng Phương Thanh vì cả 2 có sự khác biệt quá lớn về phong cách lẫn âm nhạc. Tuy nhiên, "Chân mây" ra đời là câu trả lời thuyết phục: Cả hai tâm hồn nghệ thuật đồng điệu đã hòa quyện nhau, xóa nhòa mọi khoảng cách thế hệ. K-ICM có được sự vững chãi và thâm trầm từ Phương Thanh, còn Phương Thanh làm mới chị trong âm nhạc của K-ICM.

Phương Thanh cám ơn K-ICM khi giúp chị tái xuất.

Ngay thời khắc sản phẩm ra mắt, Phương Thanh khóc nức nở và gởi lời cảm ơn K-ICM đã giúp chị có màn tái xuất thị trường nhạc Việt một cách trọn vẹn. Phương Thanh cho biết suốt 10 năm qua, chị không còn tham gia thị trường nhạc Việt. Điều khiến chị không thể trở lại nhạc Việt vì không tìm được bài hát hay như ý.

Nhiều người góp ý, chỉ cần chị tổng hợp những bản hit của mình rồi làm thành những phiên bản âm nhạc mới hơn thì cũng có thể trở lại nhạc Việt. "Bản tính tôi không chấp nhận sự lặp lại, kể cả đó là thành công của chính mình. Tôi luôn muốn những điều mới mẻ, khác lạ và hơn hết, bản thân nghệ sĩ luôn phải nhìn về phía trước. Vậy nên, khi không thể tìm được ca khúc ưng ý, tôi thà chọn cách ẩn mình" - chị nói.

Phương Thanh và K-ICM gọi nhau là mẹ con

Và khi gặp được K-ICM, chị bảo "như duyên trời định". Ca khúc "Chân mây" nằm trong chuỗi dự án "Hoa" của K-ICM kéo dài từ nay đến hết năm. Khi vô tình được nghe ca khúc, Phương Thanh thấy đây chính là cột mốc giúp chị trở lại làng nhạc Việt sau nhiều năm. Quả thật, ca khúc nhận được sự tán dương của nhiều người khi ra mắt.

NSƯT Hải Phượng chia sẻ: "Ngày xưa, khi Phương Thanh nói với tôi, cô ấy hát "Dạ cổ hoài lang", tôi giật mình nghĩ có khi ông Cao Văn Lầu sống lại mà than trời mất, vì chất giọng và phong cách âm nhạc của Phương Thanh quá đỗi khác. Nhưng, khi Dạ cổ hoài lang phiên bản Phương Thanh ra đời, cô nhận được nhiều lời khen vì nó khác so với chính bản thân cô. Tất nhiên, so với giới chuyên môn, thì sự cố gắng của Phương Thanh trong Dạ cổ hoài lang chưa mấy đặc biệt. Thế nhưng, hôm nay, khi nghe Phương Thanh hát "Chân mây", tôi thấy một sự khác biệt thực sự. Tôi tự hỏi không biết 10 năm qua, Phương Thanh đã ở đâu và làm gì. Nhưng cái chính Phương Thanh đã có đủ chất liệu cuộc sống để hoàn thành những bài hát đầy nỗi niềm này".