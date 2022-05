Theo hồ sơ cảnh sát, rapper Young Thug có tên thật là Jeffery Lamar Williams, bị buộc tội theo "Đạo luật các tổ chức có ảnh hưởng và tham nhũng của Racketeer (RICO)". Thông tin chi tiết vụ bắt giữ chưa được công bố.

Rapper Young Thug bị bắt với cáo buộc liên quan băng đảng tội phạm

Tờ New York Times cho biết Young Thug được xác định cùng với 27 người khác là thành viên của một băng nhóm đường phố. Một số bị buộc tội với tội danh bạo lực bao gồm giết người và cố gắng cướp có vũ trang.

Đại diện phát ngôn của Young Thug vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Young Thug được biết đến là một ca sĩ, rapper đình đám. Anh có hai album phòng thu và được biết đến với nhiều ca khúc vào tốp các bảng xếp hạng Billboard 100 và 200: "So Much Fun", "Punk", "The London"…

Bên cạnh giải thưởng Grammy năm 2019, Young Thug còn nhận được 8 giải thưởng âm nhạc khác. Anh cũng được đề cử Grammy năm 2020.