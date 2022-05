Sau phiên xét xử kéo dài 12 ngày, Tòa án Nottingham Crown tuyên bố Zara Phythian và chồng cô Victor Marke có tội trong vụ bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em vị thành niên. Theo đó, cả hai bị kết án tổng cộng 14 tội danh liên quan vụ việc.

Zara Phythian lộ vẻ kinh hoàng trên mặt khi bị phán có tội, cô khóc trong lúc Victor Marke khoác vai vợ. Cùng với tội danh chung, Victor Marke còn bị tuyên 4 tội danh tấn công khiếm nhã một cô gái khác từ khoảng năm 2002 đến 2003. Thời điểm đó, nạn nhân chỉ mới 15 tuổi.

Zara Phythian và chồng bị phán có tội trong vụ kiện tố lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên

Theo Daily Mail, mối quan hệ giữa Zara Phythian và Victor Marke nghi ngờ cũng theo mô hình dụ dỗ khống chế từ lúc trẻ. Cặp đôi gặp nhau khi cô chỉ 14 tuổi, còn Victor Marke đã 37 tuổi tại học viện School of Champions của võ sĩ này. Khi Zara Phythian 19 tuổi thì có quan hệ tình cảm với Victor Marke và cả hai kết hôn sau khi võ sĩ nổi tiếng ly dị vợ. Zara Phythian đã trải qua một buổi lễ để trở thành "đệ tử chính thức" của Victor Marke. Cô được cho là đã thề trung thành, thề sẽ làm mọi thứ ông ta yêu cầu, ngay cả khi điều đó đi ngược lại quan điểm của cô.

Trước đó, một cô gái - hiện tại đã là người trưởng thành, cho biết Zara Phythian và Victor Marke đã quay lại cảnh quan hệ tình dục tập thể của cả ba để tạo ra cảnh phim khiêu dâm. Vụ việc được cho là xảy ra vào giữa năm 2005 và 2008 khi cặp đôi này làm huấn luyện viên võ thuật ở Nottinghamshire, Anh. Lúc đó, họ chỉ mới ở quan hệ tình yêu, chưa đám cưới. Cô đến gặp cặp đôi này vì ngưỡng mộ, như một người hâm mộ được gặp thần tượng.

Zara Phythian và chồng đều là võ sĩ

Zara Phythian và Victor Marke cho cô uống rượu rồi dụ dỗ quan hệ. "Tôi biết điều đó là sai nhưng không biết làm thế nào để thoát khỏi tình huống hay nói bất cứ điều gì. Tôi nhớ mình đã cố gắng sao chép Zara Phythian vì thời điểm đó tôi tôn trọng và muốn giống cô ấy về mọi mặt" - nguyên đơn nói trước tòa.

Những lần lạm dụng tình dục vẫn tiếp diễn sau đó. Nguyên đơn cho biết bị đe dọa không được tiết lộ chuyện bị lạm dụng với bất kỳ ai. Tuy nhiên, khi đã trưởng thành, cô quyết định báo với cảnh sát mọi chuyện.

Zara Phythian và Victor Marke liên tục bác bỏ mọi cáo buộc tại tòa.

Zara Phythian là võ sĩ kiêm diễn viên, cô đã đóng nhiều phim: "Tribal Get Out Alive", "Accident Man 2", "The Hike", "Dragon Kingdom"…