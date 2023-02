Tình trạng sức khỏe của Bruce Willis ngày càng tệ

Tình trạng của siêu sao Hollywood Bruce Willis đang trở nên tồi tệ hơn khi ông bị chứng mất trí nhớ sau một năm phát hiện bệnh mất ngôn ngữ. Gia đình của siêu sao 67 tuổi chia sẻ hôm 17-2 (giờ Việt Nam): "Kể từ khi chúng tôi công bố chẩn đoán mắc chứng mất ngôn ngữ của Bruce vào mùa xuân năm 2022, tình trạng của Bruce đã tiến triển và hiện chúng tôi có một chẩn đoán cụ thể hơn: chứng mất trí nhớ vùng trán thái dương (được gọi là FTD). Thật không may, những thách thức trong giao tiếp chỉ là một triệu chứng của căn bệnh mà Bruce phải đối mặt. Mặc dù đau đớn khi nghe điều này, nhưng thật nhẹ nhõm khi cuối cùng đã có một chẩn đoán rõ ràng".



Chứng mất trí nhớ vùng trán thái dương là căn bệnh hiếm gặp, không nhiều người biết. Căn bệnh khiến bệnh nhân gặp tình trạng sa sút trí tuệ trong nhiều năm trước khi chẩn đoán được chính xác bệnh tật. Hiện tại, vẫn chưa có phương pháp điều trị căn bệnh này. "Khi tình trạng của Bruce đang nặng hơn, chúng tôi hi vọng giới chuyên khoa có thể nghiên cứu được phương pháp chữa trị hiệu quả".

Sau 1 năm mắc chứng mất ngôn ngữ, nay ông còn bị mất trí nhớ

Gia đình của Bruce Willis cho biết, ngôi sao phim "Die Hard" có thể đối phó với hoàn cảnh của anh ấy, Bruce muốn giúp truyền bá nhận thức, đồng thời mang lại "sự chú ý và kết nối toàn cầu" cho những người khác đang mắc căn bệnh này.

Chứng sa sút trí tuệ vùng trái thái dương ảnh hưởng đến thùy não phía sau trán - nơi kiểm soát hành vi, tính cách, cảm xúc, chuyển động, lời nói, ngôn ngữ và một số khía cạnh của trí nhớ. Các triệu chứng khác với chứng mất trí nhớ liên quan đến bệnh Alzheimer, chẳng hạn như thay đổi tính cách, rối loạn hành vi... Căn bệnh này hiếm gặp, chỉ chiếm chưa đến 5% các trường hợp sa sút trí tuệ và thường phổ biến ở những người dưới 65 tuổi. Năm ngoái, Bruce Willis được chẩn đoán mắc bệnh mất ngôn ngữ - căn bệnh khiến nam diễn viên gặp khó khăn khi nói, viết và hiểu ngôn ngữ. Thay mặt Bruce, gia đình thông báo nam diễn viên giải nghệ vào tháng 3 năm ngoái.

Tệ hơn là bệnh của ông chưa có phương pháp điều trị

Sau khi giải nghệ, Bruce Willis hoàn toàn nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và ở bên gia đình. Thi thoảng, Bruce Willis đi chơi với bạn bè, có những buổi giao lưu cafe ngẫu hứng.

Bruce Willis sinh năm 1955, là ngôi sao phim hành động Hollywood. Anh đã có sự nghiệp diễn xuất hơn 40 năm, tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Moonlighting (1985–1989), The Last Boy Scout (1991), Pulp Fiction (1994), 12 Monkeys (1995), Last Man Standing (1996), The Fifth Element (1997), The Sixth Sense (1999), Sin City (2005), The Expendables 2 (2012), G.I. Joe: Retaliation (2013)... Khán giả toàn cầu nhớ đến Bruce Willis nhiều nhất với vai người hùng John McClane trong loạt phim Die Hard.