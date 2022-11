Màn trình diễn có phần quá trớn trong KOSMIL live concert của nhóm SpaceSpeakers

Đêm nhạc KOSMIK live concert của nhóm SpaceSpeakers tối 12-11 tại Nhà thi đấu Quân Khu 7 (TP HCM) với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ gồm Touliver, Rhymastic, Kimmese, Binz, JustaTee, SOOBIN, 16 Typh, GONZO...

Đỉnh điểm là tiết mục They Said, Binz xuất hiện trên một chiếc giường cùng người mẫu nữ. Rapper sau đó làm động tác đổ bia lên vùng ngực vũ công. Ngoài phần biểu diễn của Binz, hầu hết tiết mục trong live show đều có sự hỗ trợ của những người mẫu nước ngoài. Ở các góc khán đài, một số vũ công thực hiện phần múa cột. Màn Nến và hoa của Rhymastic hay Forget About Her của JustaTee cũng táo bạo không kém.



Trước luồng dư luận trái chiều, Ban tổ chức chương trình đã đưa ra những phản hồi. Theo đó, đại diện của SpaceSpeakers cho biết họ đã có khuyến cáo trước khi chương trình diễn ra. "Trước thềm sự kiện, SpaceSpeakers đã truyền thông về các quy định khi vào concert, trong đó có đề cập việc show diễn dành cho khán giả có độ tuổi từ 18 trở lên. Với những trường hợp phụ huynh dắt trẻ em theo, chưa đủ 18 tuổi, thì phải tự chịu trách nhiệm quản lý trẻ. Nếu không, họ sẽ không được vào" - đơn vị tổ chức phản hồi.

Sở VH-TT TP HCM cho biết không cấp phép biểu diễn cho một chương trình ca nhạc 18+ và trong luật cũng không có chương trình nào là chương trình có dán nhãn 18+

Trước những thông tin của ban tổ chức chương trình, Sở VH-TT TP HCM cũng đã có ý kiến phản hồi. Theo đó, Sở đã nắm rõ những thông tin phản ánh của khán giả về những yếu tố phản cảm, 18+ trong chương trình KOSMIL và đã có những chỉ đạo rà soát hậu kiểm cùng với việc tìm ra hướng xử lý phù hợp.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TP HCM, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết: "Thứ nhất, Sở VH-TT TP HCM cấp phép biểu diễn chương trình dựa trên danh mục tiết mục biểu diễn. Việc ban tổ chức cho rằng chương trình có dán nhãn 18+ là điều khó hiểu vì theo quy định của pháp luật, không có chương trình biểu diễn dán nhãn 18+. Vì vậy, việc Sở VH-TT TP HCM cấp phép biểu diễn chương trình biểu diễn dán nhãn 18+ là vô lý. Sở chỉ cấp phép biểu diễn cho chương trình theo danh mục ca khúc được đăng ký".

Theo Sở VH-TT TP HCM, nếu một chương trình biểu diễn mang yếu tố phản cảm 18+ thì ban tổ chức chương trình cũng như nghệ sĩ biểu diễn sẽ phải chịu trách nhiệm theo Bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ và các quy định pháp luật hiện hành. "Sở đã chỉ đạo các phòng chức năng của sở cùng các cơ quan liên quan rà soát nội dung, đặc biệt những yếu tố bị phản ánh trong chương trình. Sở cũng đã nắm rõ mọi thông tin và sẽ đưa ra hướng xử lý sớm nhất. Có thể ngay đầu tuần" - bà Thúy cho biết thêm.

Sở VH-TT TPHCM khẳng định ban tổ chức và nghệ sĩ chương trình phải chịu trách nhiệm với những sai phạm của mình

Theo quan sát của truyền thông, chương trình không dán nhãn, cảnh báo hay kiểm soát độ tuổi ở trên vé. Ngoài ra ở cổng vào, ban tổ chức cũng không kiểm tra độ tuổi, khán giả chỉ cần trình vé là có thể vào nhà thi đấu.