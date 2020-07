Theo nhà phát hành Lotte Entertainment công bố ngày 17-7, tính đến 13 giờ, "Bán đảo" đã nhận hơn 20.000 vé đặt trước tại các rạp. "Bán đảo" chính thức trở thành phim Hàn Quốc có lượng đặt vé trước cao nhất tính đến nay, vượt thành tích "Ký sinh trùng" lập được.

"Đây là kết quả khả quan dành cho thị trường phim Việt. Sau 2 tháng kể từ khi chấm dứt giãn cách xã hội, rạp phim được mở cửa trở lại, thị trường Việt vẫn chưa có cái tên phim nào (cả nội lẫn ngoại) đủ sức kích cầu khán giả ra rạp. Vì vậy, bom tấn Hàn hoặc Hollywood đóng vai trò quan trọng, giúp người xem dần tái lập lại thói quen thưởng thức phim trên màn ảnh rộng" – thông cáo từ nhà phát hành cho biết.

"Bán đảo" (Train to Busan 2/Peninsula) được kỳ vọng sẽ kích cầu, thu hút khán giả ra rạp sau dịch bệnh

Phim là "bom tấn" của Hàn Quốc

"Bán đảo" kể chuyện cựu binh Jung Soek (Gang Dong Won đóng) cùng đồng đội phải chiến đấu, đi qua hàng loạt địa điểm khác nhau gồm cảng biển, pháo đài, đồn lũy, phố thị Seoul… chống lại đội quân zombie đáng sợ. Đạo diễn Yeon Sang Ho bỏ nhiều công sức để tác phẩm tạo được dấu ấn riêng. Ngoài việc tạo tín hiệu khả quan ở Việt Nam, "Bán đảo" cũng lập kỷ lục tại Hàn Quốc và các nước khác trong khu vực châu Á.

Theo thông tin từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, phim thu hút hơn 600.000 lượt khán giả Hàn trong 2 ngày công chiếu - một con số khả quan trong tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến khó lường tại Hàn Quốc. Tại Singapore, trong ngày khởi chiếu, phim lập kỷ lục phòng vé với doanh thu 105.500 USD, vượt kỷ lục mà phim "Along with the gods: The last 49 days" đã lập năm 2018 với 85.500 USD. Riêng tại vùng lãnh thổ Đài Loan, phim lọt vào tốp 300 phim ăn khách nhất, mang về 800.000 USD cho ngày đầu khởi chiếu, đánh bại "Train to Busan 1" và cao gấp 10 lần phim "Ký sinh trùng".

"Train to Busan 1" từng gây sốt ở thị trường Việt và chính thức khởi chiếu tại rạp Việt từ 24-7 nhưng suất chiếu sớm có từ đêm 17 đến hết ngày 19-7