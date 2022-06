Cận cảnh bộ trang phục dân tộc Trân Đài mang đi thi tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2022

"Kim Thực" là bộ trang phục dân tộc được lấy ý tưởng từ cây lúa, con cò, chim hạc và mặt trời. Bộ trang phục tái hiện cánh đồng lúa Ninh Bình và non sông Việt Nam. Ninh Bình là một trong những nơi có cánh đồng lúa đẹp nhất nhì Việt Nam. Nơi đây còn được gọi với cái tên "cánh đồng lúa nghệ thuật" bởi cánh đồng lúa nơi đây mang một nét rất riêng, rất thơ và rất Việt Nam.



"Kim Thực" với kiểu dáng của chiếc áo dài kết hợp cùng với áo tứ thân, với màu vàng chủ đạo, tượng trưng cho sự phồn thịnh phát triển cho đất nước, cho sự nở rộ, xum xuê vụ mùa. Nhà thiết kế Nguyễn Minh Triết cho biết thông qua bộ trang phục, anh muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế về ngành nông nghiệp lúa nước của Việt Nam từ bao đời nay.

Bộ trang phục có tên gọi Kim Thực, lấy ý tưởng từ hạt gạo Ninh Bình

Bộ trang phục "Kim Thực" được chăm chút tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ nhất. Điểm nhấn của bộ trang phục này là phần vòng phía sau được thiết kế như một hạt lúa lớn, trong đó có mặt trời, sông và lúa. Tất cả những hình ảnh đó cộng hưởng lại với nhau tạo nên một bức tranh đồng lúa Ninh Bình được nở ra từ hạt gạo vàng. Tà áo được làm từ chất liệu lụa tơ tằm kết hợp với lưới, in hình mặt trời ở đuôi. Phần cổ áo có họa tiết hình chim hạc. Quần bên trong được may form rộng và phồng, sử dụng chất liệu vải lụa in 3D hoạ tiết trống đồng để trang phục trở nên đặc sắc hơn. Khoác lên bộ trang phục nặng 9 kg, Trân Đài sẽ phô diễn hết được vẻ đẹp của người con gái Việt Nam và hình ảnh cây lúa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Trân Đài sẽ dự thi Trang phục Dân tộc và Tài năng vào ngày 20-6 tại Pattaya - Thái Lan.

Trân Đài đăng quang hoa hậu tại cuộc thi Đại sứ Hoàn mỹ 2020

Phùng Trương Trân Đài là một trong số những thí sinh lớn tuổi nhất Đại sứ Hoàn mỹ 2020. Cô gái 29 tuổi cao 1,71 m, số đo ba vòng 90-62-91 cm và hiện sinh sống, làm việc tại Mỹ. Trong đêm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam tại TP HCM, cô vượt qua 9 thí sinh, trở thành người chiến thắng. Trân Đài chia sẻ, khi biết cô là người chuyển giới, bạn trai người Mỹ của cô đã khóc rất nhiều. Cô cho biết: "Cả hai gặp nhau trong một buổi ăn tối cùng bạn bè. Anh quý mến tôi ở sự thân thiện, vui vẻ. Sau thời gian tìm hiểu, chúng tôi thấy hòa hợp nhau nên quyết định gắn bó Anh ấy nói đã nghi ngờ giới tính của tôi từ rất lâu nhưng vì tình yêu dành cho tôi quá lớn, anh quyết không gặng hỏi. Từ khi biết tôi là người chuyển giới, phải trải qua nhiều đau đớn về thể xác cũng như những tổn thương tinh thần, anh ấy càng thương tôi hơn".