Yang TD

Phan Đặng Trùng Dương nghệ danh là Yang TD, sinh năm 1997, là giọng ca sĩ trẻ tiềm năng của làng giải trí Việt. Yang TD cho biết "tham gia The Cover Arena, vì đây là một nơi để tôi có thể trải nghiệm cách xử lí bài hát theo ý muốn của tôi. Tôi rất thích ca khúc "Em không sai chúng ta sai" vì nó cũng gắn liền đến chuyện tình của tôi. Tôi rất mong chờ các bạn có thể cover theo cách hát của các bạn, nếu các bạn có thể làm tốt hơn phần của mình thì hãy khiêu chiến nhé".



Video của ca sĩ Trùng Dương mang nét đặc biệt vì cách xử lý bài hát theo một phong cách mới, góp phần giúp phần trình diễn thêm thăng hoa. Khi trình bày một ca khúc, Trùng Dương đã đặt chính mình vào bài hát và thổi hồn vào đấy những cảm xúc đặc biệt khiến ca khúc càng nghe càng thu hút. Âm nhạc sẽ là chất xúc tác giúp cuộc sống bạn thêm phần thú vị.

Anh đang mong đợi mọi người đáp trả mình

Để tham gia The Cover Arena, bạn yêu âm nhạc chỉ cần tải beat trên YouTube chính thức của Lê Trần Media dưới mỗi clip thách đấu và thu âm MP3 gửi về chương trình qua mail thecoverarena.ltm@gmail.com. Lê Trần Media sẽ liên hệ và yêu cầu gửi video dự thi dưới hình thức MP4 khi file MP3 của người tham gia thách đấu đạt đúng chất lượng của chương trình. Kết quả sẽ được công bố và gắn vào phần bình luận của mỗi video. Điểm số được tính như sau: 1 view = 1 điểm, 1 like = 20 điểm, 1 bình luận = 40 điểm (mỗi account chỉ được tham gia bình luận một lần). Video được nhiều view, like và bình luận nhất tuần sẽ nhận được giải thưởng 10.000.000 đồng. Và giải thưởng đặc biệt 100.000.000 đồng sẽ dành cho người chiến thắng chung cuộc.