Trang Allkpop ngày 14-6 thông tin, Jin Ye-sol không nhận được sự tha thứ từ người dân nước mình.

Theo đó, ngày 12-6, cô đã lái xe tông vào lan can bảo vệ bên đường. Vụ việc xảy ra tại Seoul – Hàn Quốc. Cảnh sát đã được gọi đến hiện trường và sau khi kiểm tra hơi thở, nồng độ cồn trong máu của Jin Ye-sol ở mức bị thu hồi bằng lái xe.

Jin Ye-sol bị "ném đá" do hành vi của mình

Tại Hàn Quốc, hành vi lái xe trong tình trạng say rượu bị lên án dữ dội bởi có nhiều dịch vụ để mọi người có thể về nhà an toàn mà không cần tự lái xe. Vì thế, khi Jin Ye-sol viết thư tay xin lỗi trên trang mạng xã hội. Tuy nhiên, cô vẫn nhận chỉ trích từ công chúng.

Họ bình luận: "Tôi thấy cô bị bắt trong khu phố của tôi… Tôi là cha của một đứa trẻ năm tuổi và thấy ớn lạnh khi nghĩ một người say xỉn như cô lái xe lòng vòng trên con đường chúng tôi vẫn hay sử dụng. Tôi nghĩ mình sẽ không tha thứ cho hành vi này"; "Cô lẽ ra nên suy xét cẩn thận hơn khi quyết định lái xe lúc say xỉn"; "Cô không hề ghi rõ rằng mình đã phạm lỗi lái xe khi say xỉn trong thư xin lỗi. Lẽ ra, cô nên làm rõ việc này"…

Một số khác "ném đá" trên các diễn đàn, trang mạng đăng tải lại bài xin lỗi của minh tinh. Họ cho rằng cô nên gọi tài xế chứ không nên để vụ việc xảy ra rồi xin lỗi xem như xong mọi chuyện. Họ nghi ngờ liệu đây có phải là xu hướng của người nổi tiếng trong showbiz Hàn không khi có quá nhiều người vẫn chọn lái xe trong khi đã uống rượu, bia.

Jin Ye-sol sinh năm 1985, cô tham gia rất nhiều phim. Ngoài hai phim trên, người đẹp này còn từng hóa thân vào các vai diễn ở phim: "Nhà trọ Waikiki", "The Undateables", "Cuộc đời của tôi"…

Cô là gương mặt quen trong nhiều phim