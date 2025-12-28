HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Giải Việt dã TP HCM chào năm mới 2026: Tiến vào kỷ nguyên mới

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Giải Việt dã TP HCM chào năm mới 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng của tinh thần rèn luyện sức khỏe và lối sống năng động trong kỷ nguyên mới.

Sáng 28-12, Giải Việt dã TP HCM chào năm mới 2026 (Cúp HTV - Becamex) đã diễn ra sôi nổi tại đường Lê Lợi (phường Bình Dương, TP HCM). Thu hút hơn 15.000 VĐV từ khắp nơi trên cả nước, giải chạy năm nay vừa tạo không khí vui tươi, hứng khởi trước thềm năm mới, vừa lan tỏa thông điệp mạnh mẽ: "Khỏe để học tập, lao động và cống hiến".

Giải Việt dã TP HCM chào năm mới 2026: Tiến vào kỷ nguyên mới - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM, phát biểu tại lễ khai mạc

Với chủ đề "Tiến vào kỷ nguyên mới", Giải Việt dã TP HCM chào năm mới 2026 gắn với nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Đặc biệt nhất, giải chạy năm nay diễn ra trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập tỉnh thành. Thông qua sự kiện này, BTC mong muốn khẳng định thể thao không chỉ là thành tích mà còn là nền tảng của sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của đô thị hiện đại.

Giải Việt dã TP HCM chào năm mới 2026: Tiến vào kỷ nguyên mới - Ảnh 2.

VĐV Lê Thị Lam về nhất ở nội dung 5 km nữ hệ tuyển

Giải Việt dã TP HCM chào năm mới 2026: Tiến vào kỷ nguyên mới - Ảnh 3.

VĐV Trương Trí Tâm cán đích đầu tiên ở nội dung 10 km nam hệ tuyển

Giải Việt dã TP HCM chào năm mới 2026: Tiến vào kỷ nguyên mới - Ảnh 4.

BTC trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM, cho biết sự kiện góp phần xây dựng lối sống lành mạnh cho người dân. Qua đó, TP HCM hướng tới việc phát triển thể thao gắn liền với nâng cao chất lượng đời sống, xây dựng nguồn nhân lực khỏe mạnh, chất lượng trong thời kỳ hội nhập.

"Mỗi bước chạy hôm nay không chỉ là nỗ lực về thể lực. Nó còn lan tỏa tinh thần vượt khó, đoàn kết và khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, lấy người dân làm trung tâm" - ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh.

Ở mùa giải 2026, Giải Việt dã TP HCM cho thấy quy mô tham dự vượt trội, tăng thêm gần 5.000 VĐV so với năm ngoái. Trong đó, hệ phong trào quy tụ gần 11.000 người tham gia. Tranh tài từ 5 giờ sáng, các VĐV thi đấu ở nội dung phong trào đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của thói quen rèn luyện thể thao trong cộng đồng.

Giải Việt dã TP HCM chào năm mới 2026: Tiến vào kỷ nguyên mới - Ảnh 5.
Giải Việt dã TP HCM chào năm mới 2026: Tiến vào kỷ nguyên mới - Ảnh 6.
Giải Việt dã TP HCM chào năm mới 2026: Tiến vào kỷ nguyên mới - Ảnh 7.
Giải Việt dã TP HCM chào năm mới 2026: Tiến vào kỷ nguyên mới - Ảnh 8.
Giải Việt dã TP HCM chào năm mới 2026: Tiến vào kỷ nguyên mới - Ảnh 9.
Giải Việt dã TP HCM chào năm mới 2026: Tiến vào kỷ nguyên mới - Ảnh 10.

Giải Việt dã TP HCM chào năm mới 2026 (Cúp HTV - Becamex) với chủ đề “Tiến vào kỷ nguyên mới”

Đối với hệ chạy tập thể và hệ tuyển, có tổng cộng 3.180 VĐV thi đấu. Đáng chú ý, Cúp HTV - Becamex năm nay chứng kiến sự tham gia của 180 VĐV chuyên nghiệp đến từ 18 tỉnh, thành trên cả nước. Sự góp mặt đồng đều của các địa phương như TP HCM, Tây Ninh, Hà Tĩnh hay Quảng Trị phản ánh sự phát triển bền vững của phong trào việt dã.

Giải Việt dã TP HCM chào năm mới 2026: Tiến vào kỷ nguyên mới - Ảnh 11.
Giải Việt dã TP HCM chào năm mới 2026: Tiến vào kỷ nguyên mới - Ảnh 12.
Giải Việt dã TP HCM chào năm mới 2026: Tiến vào kỷ nguyên mới - Ảnh 13.

Giải Việt dã TP HCM chào năm mới 2026 (Cúp HTV - Becamex) đã diễn ra sôi nổi tại đường Lê Lợi (phường Bình Dương, TP HCM)

Không chỉ dừng lại ở những cuộc tranh tài hấp dẫn, Giải Việt dã TP HCM chào năm mới 2026 còn ghi dấu ấn nhân văn sâu sắc. Trong buổi lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở phường Bình Dương, TP HCM.

Giải Việt dã TP HCM chào năm mới 2026 (Cúp HTV - Becamex) với chủ đề "Tiến vào kỷ nguyên mới" là sự kiện thể thao được tổ chức bởi Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM (HTV), phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM và Tập đoàn Becamex IDC. Ra đời từ năm 1999, giải nhằm kết nối hàng nghìn người yêu chạy bộ trên khắp cả nước, đồng thời hưởng ứng phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong những ngày đầu năm mới.


