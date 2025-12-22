HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Giải vô địch 6v6 TP HCM tìm ra nhà vô địch đầu tiên

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Thắng 4-1 trước Ta Pha Nghĩa Kỳ trong trận chung kết, CTG Bình Định trở thành nhà vô địch ở mùa giải đầu tiên của giải TPG6v6 đầu tiên.

Sau hơn một tuần tranh tài sôi nổi tại sân PM Sport (TP HCM), giải bóng đá các CLB hội đồng hương TPG6v6 - Care For VN Cup 2025 đã khép lại, đánh dấu mùa giải đầu tiên của sân chơi 6v6 tại Việt Nam.

Giải đấu mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn, giàu tính cạnh tranh, chất lượng chuyên môn cao và tinh thần fair-play, góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực của bóng đá phong trào. Hai đội xuất sắc nhất vào chung kết là Ta Pha Nghĩa Kỳ và CTG Bình Định.

Giải vô địch 6v6 TP HCM tìm ra nhà vô địch đầu tiên - Ảnh 1.

CTG Bình Định (xanh đậm

Trước sự cổ vũ của hơn 1.000 khán giả, trận chung kết diễn ra sôi động ngay từ đầu. CTG Bình Định mở tỉ số sau pha phản lưới nhà từ tình huống phạt góc, trước khi Vũ Messi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Ta Pha Nghĩa Kỳ trên chấm phạt 1v1.

Sang hiệp hai, đoàn quân của HLV Louis Nguyễn chơi áp đảo, với các pha lập công của Hưng Futsal, Vũ Toàn và Thanh Chung, ấn định chiến thắng 4-1 cho CTG Bình Định.

Giải vô địch 6v6 TP HCM tìm ra nhà vô địch đầu tiên - Ảnh 2.

Chức vô địch giúp CTG Bình Định nhận 30 triệu đồng, cúp, huy chương và nhiều phần quà tài trợ. Ta Pha Nghĩa Kỳgiành ngôi á quân với 10 triệu đồng, trong khi XD Hoàng Vũ Bình Thuận và OCB TP HCM đồng hạng ba, nhận 6 triệu đồng tiền thưởng.

DANH HIỆU TẬP THỂ

- Đội vô địch: CTG Bình Định

- Á quân: Ta Pha Nghĩa Kỳ

- Hạng Ba: XD Hoàng Vũ Bình Thuận, OCB TP.HCM

DANH HIỆU CÁ NHÂN

- Vua phá lưới: Thiên Nhật Bản (OCB TP HCM, 8 bàn)

- Cầu thủ xuất sắc nhất: Phan Thanh Chung (CTG Bình Định)

- Thủ môn xuất sắc nhất: Hồ Minh Vương (CTG Bình Định)

- HLV xuất sắc nhất: Nguyễn Việt Quốc & Vương Nguyễn Thuận (CTG Bình Định)


