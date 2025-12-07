Thiên Khôi FC vô địch Cúp bóng đá 7 người Quốc gia 2025

Trận đấu cuối cùng của mùa giải VSC-S5 đã diễn ra hấp dẫn đúng chất chung kết khi hai đội liên tục rượt đuổi tỉ số và kéo nhau vào đến loạt sút luân lưu trên sân Gia Định ( TP HCM). Đại Từ chủ động hơn trong hiệp 1, tạo nhiều sức ép lên khung thành Thiên Khôi FC.

Sang hiệp 2, Anh Khôi mở tỉ số ở phút 51 nhưng Phan Thái và Minh Quang nhanh chóng gỡ hòa 1-1 với màn phối hợp ăn ý, đưa trận đấu bước sang hiệp phụ.

Thiên Khôi FC (đỏ) giành chiến thắng sau loạt luân lưu

Claudecir tái lập thế dẫn bàn cho Thiên Khôi FC ở phút 75 trước khi Hoàng Đức cân bằng 2-2 ở phút 84. Không thể phân định thắng bại trong 70 phút chính thức và hiệp phụ, hai đội bước vào loạt luân lưu.