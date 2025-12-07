Thiên Khôi FC vô địch Cúp bóng đá 7 người Quốc gia 2025

Trận đấu cuối cùng của mùa giải VSC-S5 đã diễn ra hấp dẫn đúng chất chung kết khi hai đội liên tục rượt đuổi tỉ số và kéo nhau vào đến loạt sút luân lưu trên sân Gia Định ( TP HCM). Đại Từ chủ động hơn trong hiệp 1, tạo nhiều sức ép lên khung thành Thiên Khôi FC.
Sang hiệp 2, Anh Khôi mở tỉ số ở phút 51 nhưng Phan Thái và Minh Quang nhanh chóng gỡ hòa 1-1 với màn phối hợp ăn ý, đưa trận đấu bước sang hiệp phụ.
Claudecir tái lập thế dẫn bàn cho Thiên Khôi FC ở phút 75 trước khi Hoàng Đức cân bằng 2-2 ở phút 84. Không thể phân định thắng bại trong 70 phút chính thức và hiệp phụ, hai đội bước vào loạt luân lưu.
Trên chấm luân lưu, Thiên Khôi FC bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 5-4, chính thức trở thành tân vương VSC-S5.
Trước đó, trận tranh hạng ba, Thép Việt Thắng tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục. Bị dẫn 0-4 chỉ trong hơn một hiệp đấu, đội bóng miền Nam bùng nổ gỡ hòa 4-4 rồi giành thắng lợi 5-4 ở loạt luân lưu, đoạt hạng ba chung cuộc.
Tại lễ bế mạc VSC-S5 với sự tham dự của đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá TP HCM và nhà tài trợ, ông Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Việt, đã gửi lời cảm ơn các đội bóng, khán giả và khẳng định giải đấu đã khép lại thành công, hẹn gặp lại ở mùa giải 2026.
Bình luận (0)