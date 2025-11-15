Thép Việt Thắng vô địch VSC-S5 khu vực miền nam

Chiều 15-11, Thép Việt Thắng đánh bại Nghiêm Phạm Holdings 4-1 trong trận chung kết Cúp bóng đá 7 người Quốc gia Hyundai Thành Công Cup 2025 (VSC-S5) – khu vực miền Nam.

Trận chung kết khởi đầu với thế trận thận trọng từ cả hai đội. Khi hiệp 1 trôi về cuối, thế bế tắc mới được phá vỡ sau pha phối hợp đẹp mắt và cú dứt điểm quyết đoán của đội trưởng Văn Duy, đưa Thép Việt Thắng vượt lên dẫn trước.

Sang hiệp 2, Nghiêm Phạm Holdings nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng lại sớm bị dội “gáo nước lạnh”. Chỉ trong 10 phút đầu, Văn Duy và Thanh Lịch liên tiếp lập công, nâng tỉ số lên 3-0, tạo lợi thế lớn cho Thép Việt Thắng.

Dù Minh Tú kịp ghi một bàn rút ngắn 1-3, hy vọng của Nghiêm Phạm Holdings nhanh chóng dập tắt khi cựu tuyển thủ futsal Việt Nam Đặng Anh Tài ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1.

Danh hiệu này đánh dấu lần đầu tiên Thép Việt Thắng đăng quang tại VSC và chiếc cúp đầu tiên của đội trong hệ thống giải đấu VietFootball.

Ở trận tranh hạng ba, An Biên vượt qua Xây dựng Phan Kha 4-2 để giành HCĐ, đồng thời trở thành đội thứ ba của khu vực miền Nam giành vé dự Vòng chung kết toàn quốc.

VCK VSC-S5 sẽ diễn ra từ ngày 29-11 đến 7-12 trên sân Gia Định (TP HCM) với sự góp mặt của 8 đội mạnh nhất đến từ ba miền.