Pháp luật

Giám định 500 kg tinh thể nghi ma túy phát hiện ở Quảng Trị

Hoàng Phúc - Đức Nghĩa

(NLĐO) - Hai người Lào bị bắt quả tang khi vận chuyển gần 500 kg tinh thể nghi ma túy qua biên giới Quảng Trị, tang vật được giám định để phục vụ điều tra.

Giám định 500kg tinh thể nghi ma túy phát hiện ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị giám định 500kg tinh thể rắn nghi là ma tuý

Ngày 14-10, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin Phòng Kỹ thuật hình sự của đơn vị này đang khẩn trương giám định gần 500 kg tinh thể rắn màu trắng, nghi là ma túy, do lực lượng Bộ đội biên phòng bắt giữ tại khu vực biên giới xã Dân Hóa.

Trước đó, đơn vị phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam nên xác lập chuyên án đấu tranh. Sau 7 giờ mật phục liên tục (từ 9 giờ đến 16 giờ ngày 5-10) tại xã Dân Hóa, lực lượng Phòng Nghiệp vụ BĐBP Quảng Trị chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo bắt giữ 2 đối tượng người Lào là Sổm Xai Sẻng Sụ Văn (37 tuổi) và Sỏm Xay Xu Li Xộc (36 tuổi).

Tang vật thu giữ gồm 500 kg tinh thể rắn màu trắng, nghi là ma túy các loại và hai xe ô tô. Toàn bộ quá trình đấu tranh, truy bắt được đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia.

Giám định 500kg tinh thể nghi ma túy phát hiện ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Số lượng tang vật nghi là ma tuý

Ngay sau khi bắt giữ, cơ quan chức năng đã niêm phong tang vật và trưng cầu giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị. Đơn vị này đã phân công giám định viên, phối hợp với lực lượng trưng cầu để xác định thành phần, tính chất của số tinh thể trên.

Cùng ngày, Công an xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực IX bắt giữ pháo hoa nổ với số lượng lớn.

Bắt giữ pháo hoa nổ lớn tại vùng biên Quảng Trị - Ảnh 1.

Lực lượng công an bắt giữ pháo hoa nổ do Nguyễn Văn K. vận chuyển trái phép

Theo đó, vào ngày 9-10, tại khu vực thôn Làng Vây (xã Lao Bảo), lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Văn K. (SN 1992, ngụ xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) đang vận chuyển 40 hộp pháo hoa nổ.

Trước đó, vào ngày 30-9, tại khu vực thôn Vĩnh Đông (xã Lao Bảo), lực lượng Công an xã Lao Bảo cũng đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đỗ Thị H. (SN 1977, ngụ thôn Yên Thuận, xã Lao Bảo) có hành vi vận chuyển 5 hộp pháo hoa nổ.

Theo cơ quan chức năng, 45 hộp pháo hoa nổ thu giữ là pháo lậu, có nguồn gốc từ nước ngoài. Hiện Công an xã Lao Bảo đã lập hồ sơ, bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

    Thông báo