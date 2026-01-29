Giám đốc Công an TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho đại tá Lê Hãn

Ngày 29-1, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, TPHCM tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đợt ngày 3-2-2026 cho đại tá Lê Hãn (sinh năm 1930), nguyên Quyền cục trưởng cục kỹ thuật Quân khu 7.

Đại tá Lê Hãn cũng là con trai trưởng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Trung tướng Mai Hoàng dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Trung tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM - đến dự và trao Huy hiệu Đảng.

Tại buổi lễ, Trung tướng Mai Hoàng đã trực tiếp trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Đảng viên Lê Hãn.

Trung tướng Mai Hoàng cho biết đây là phần thưởng rất vinh dự và cao quý, đồng thời chúc sức khỏe đến Đảng viên Lê Hãn, mong ông luôn vui vẻ, tiếp tục là tấm gương cho thế hệ sau học tập.

Giám đốc Công an TPHCM cùng lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa trao Huy hiệu Đảng, chúc mừng Đảng viên Lê Hãn

Thay mặt gia đình, ông Lê Khánh Hưng, con trai Đảng viên Lê Hãn, gửi lời cảm ơn đến các lãnh đạo TPHCM và địa phương đã đến thăm hỏi, chúc mừng. Ông cho biết Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là niềm vinh dự lớn của gia đình, đúng vào thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Theo ông Lê Khánh Hưng, tâm nguyện lớn nhất của Đảng viên Lê Hãn là đất nước ngày càng hùng cường, giàu đẹp.

Đảng viên Lê Hãn sinh năm 1930, quê xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Từ tháng 6-1945 đến 19-8-1945: tham gia Việt Minh bí mật tại Quảng Trị. Năm 1945-1946: tiểu đội trưởng Đại đội Lê Hồng Phong tại Quảng Trị. Năm 1946-1950: Cán bộ phòng kỹ thuật chính trị bộ tư lệnh quân khu 5. Năm 1950-1953: học pháo binh tại Việt Bắc. Năm 1953-1954: Đại đội trưởng pháo E675, F351. Năm 1955-1960: Sang Liên Xô học không quân. Năm 1960-1964: Đại học Bách Khoa Hà Nội. Năm 1964-1976: lần lượt là Phó giám đốc xưởng máy bay, Phó phòng kỹ thuật tên lửa, trưởng phòng kỹ thuật, Chỉ huy phó công trình xây dựng đảng Hồ Chí Minh thuộc Bộ tư lệnh Phòng không không quân Hà Nội. Năm 1976-1978: Cục phó cục quản lý Xí nghiệp Tổng cục Kỹ thuật bộ quốc phòng. Năm 1978-1982: học Đảng cao cấp trường Nguyễn Ái Quốc, Cục trưởng Cục Đào tạo Huấn luyện Tổng cục Kỹ thuật bộ quốc phòng. Năm 1982-1992: Cục Phó Quyền cục trưởng cục kỹ thuật quân khu 7 Từ tháng 3-1992: nghỉ hưu, sinh hoạt Đảng tại phường 7, quận 3, TPHCM. Hiện đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ khu phố 19, phường Tân Sơn Hòa, TPHCM.



