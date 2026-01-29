Giám đốc Công an TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho đại tá Lê Hãn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Giám đốc Công an TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho đại tá Lê Hãn

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Theo Trung tướng Mai Hoàng, Huy hiệu Đảng là phần thưởng rất vinh dự và cao quý

Ngày 29-1, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, TPHCM tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đợt ngày 3-2-2026 cho đại tá Lê Hãn (sinh năm 1930), nguyên Quyền cục trưởng cục kỹ thuật Quân khu 7.

Đại tá Lê Hãn cũng là con trai trưởng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Giám đốc Công an TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho con trai trưởng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn - Ảnh 1.

Trung tướng Mai Hoàng dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Trung tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM - đến dự và trao Huy hiệu Đảng.

TIN LIÊN QUAN

Tại buổi lễ, Trung tướng Mai Hoàng đã trực tiếp trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Đảng viên Lê Hãn. 

Trung tướng Mai Hoàng cho biết đây là phần thưởng rất vinh dự và cao quý, đồng thời chúc sức khỏe đến Đảng viên Lê Hãn, mong ông luôn vui vẻ, tiếp tục là tấm gương cho thế hệ sau học tập.

Giám đốc Công an TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho con trai trưởng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn - Ảnh 2.

Giám đốc Công an TPHCM cùng lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa trao Huy hiệu Đảng, chúc mừng Đảng viên Lê Hãn

Thay mặt gia đình, ông Lê Khánh Hưng, con trai Đảng viên Lê Hãn, gửi lời cảm ơn đến các lãnh đạo TPHCM và địa phương đã đến thăm hỏi, chúc mừng. Ông cho biết Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là niềm vinh dự lớn của gia đình, đúng vào thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Theo  ông Lê Khánh Hưng, tâm nguyện lớn nhất của Đảng viên Lê Hãn là đất nước ngày càng hùng cường, giàu đẹp.

Đảng viên Lê Hãn sinh năm 1930, quê xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Từ tháng 6-1945 đến 19-8-1945: tham gia Việt Minh bí mật tại Quảng Trị.

Năm 1945-1946: tiểu đội trưởng Đại đội Lê Hồng Phong tại Quảng Trị.

Năm 1946-1950: Cán bộ phòng kỹ thuật chính trị bộ tư lệnh quân khu 5.

Năm 1950-1953: học pháo binh tại Việt Bắc.

Năm 1953-1954: Đại đội trưởng pháo E675, F351.

Năm 1955-1960: Sang Liên Xô học không quân.

Năm 1960-1964: Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Năm 1964-1976: lần lượt là Phó giám đốc xưởng máy bay, Phó phòng kỹ thuật tên lửa, trưởng phòng kỹ thuật, Chỉ huy phó công trình xây dựng đảng Hồ Chí Minh thuộc Bộ tư lệnh Phòng không không quân Hà Nội.

Năm 1976-1978: Cục phó cục quản lý Xí nghiệp Tổng cục Kỹ thuật bộ quốc phòng.

Năm 1978-1982: học Đảng cao cấp trường Nguyễn Ái Quốc, Cục trưởng Cục Đào tạo Huấn luyện Tổng cục Kỹ thuật bộ quốc phòng.

Năm 1982-1992: Cục Phó Quyền cục trưởng cục kỹ thuật quân khu 7

Từ tháng 3-1992: nghỉ hưu, sinh hoạt Đảng tại phường 7, quận 3, TPHCM.

Hiện đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ khu phố 19, phường Tân Sơn Hòa, TPHCM.


Tin liên quan

TPHCM: 29 đảng viên phường Bến Thành nhận Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2

TPHCM: 29 đảng viên phường Bến Thành nhận Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2

(NLĐO)- Phường Bến Thành hạ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần xây dựng địa phương ngày càng an toàn, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Lãnh đạo Thành uỷ TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho nguyên Thứ trưởng Bộ Công an

(NLĐO) - Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự trân trọng và ghi nhận của Đảng đối với những đảng viên không ngừng cống hiến trí tuệ, tâm huyết

TPHCM tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2 cho 3.829 đảng viên

(NLĐO) - Trong 3.829 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt này, có 3.800 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, 29 đảng viên được truy tặng Huy hiệu Đảng

huy hiệu đảng Giám đốc công an trung tướng Mai Hoàng TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo