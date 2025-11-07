HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TP HCM: Nhiều địa phương trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Huỳnh Như

(NLĐO) - Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến bền bỉ của các đảng viên

Ngày 7-11, tại TP HCM, Đảng ủy các xã Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Hưng Long đã họp mặt, trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11 cho các đảng viên

Theo đó, Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc tổ chức họp mặt kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7.11.1917 – 7.11.2025) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11. Đợt này, xã Tân Vĩnh Lộc, có 9 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm 2 đảng viên 60 năm và 7 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

TP HCM: Nhiều địa phương trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11 cho đảng viên - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Nhã – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Vĩnh Lộc - phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thanh Nhã - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Vĩnh Lộc - cho biết đây là phần thưởng cao quý của Đảng, thể hiện sự trân trọng và ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến bền bỉ của các đảng viên trong suốt quá trình công tác, sinh hoạt Đảng.

TP HCM: Nhiều địa phương trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11 cho đảng viên - Ảnh 2.

Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc trao tặng và chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng


TP HCM: Nhiều địa phương trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11 cho đảng viên - Ảnh 3.

Lãnh đạo xã Bình Chánh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Tại xã Bình Chánh, Đảng ủy xã cũng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho cho 5 đảng viên, gồm 3 đảng viên 40 năm và 2 đảng viên 30 năm tuổi Đảng. Đây là dịp để Đảng bộ xã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của các đảng viên qua nhiều giai đoạn, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của thế hệ đảng viên trẻ trong việc kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng.

TP HCM: Nhiều địa phương trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11 cho đảng viên - Ảnh 4.
TP HCM: Nhiều địa phương trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11 cho đảng viên - Ảnh 5.

Lãnh đạo xã Hưng Long chúc mừng các đảng viên nhận huy hiệu Đảng

Tại xã Hưng Long, 6 đảng viên cũng đã vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó 1 đảng viên 60 năm, 2 đảng viên 45 năm, 1 đảng viên 40 năm và 2 đảng viên 30 năm tuổi Đảng. Dịp này, Đảng ủy xã Hưng Long còn tuyên dương 19 tập thể và 8 cá nhân điển hình "Dân vận khéo", biểu dương những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác dân vận.

TP HCM: Nhiều địa phương trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11 cho đảng viên - Ảnh 6.

Đảng bộ xã Vĩnh Lộc có 6 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11

Đảng bộ xã Vĩnh Lộc có 6 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11 ở các mốc son ý nghĩa gồm 55, 50, 45 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là những đảng viên gương mẫu, giữ vững phẩm chất chính trị, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương và tích cực vận động quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng.

