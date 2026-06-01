Giám đốc công ty bất động sản Trung Quốc bị đánh đập, sát hại ở Campuchia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Giám đốc công ty bất động sản Trung Quốc bị đánh đập, sát hại ở Campuchia

Hải Hưng

(NLĐO) - Một giám đốc công ty bất động sản người Trung Quốc bị bắt cóc tại Campuchia, gia đình nhận tin nhắn đòi 2 triệu USD trước khi ông bị phát hiện tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông Yang Weixin, 53 tuổi, sống tại tầng 19 của một chung cư ở quận Chbar Ampov, thủ đô Phnom Penh – Campuchia. Ông Yang là giám đốc một công ty bất động sản.

Khmer Times cho biết khoảng 10 giờ 30 phút ngày 30-5, một tài xế xe tải 37 tuổi điều khiển xe vào bãi đất trống cạnh đường 217 ở quận Dangkao để đậu. Tại đây, người tài xế phát hiện chiếc Toyota Prius màu trắng đang đậu, bên trong có một người đàn ông nằm ở hàng ghế sau.

Ban đầu, tài xế cho rằng người đàn ông bất tỉnh nên mở cửa xe kiểm tra. Tuy nhiên, ông nhanh chóng nhận ra nạn nhân đã tử vong, trong xe có nhiều vết máu và lập tức báo cảnh sát.

Trùm bất động sản Trung Quốc bị sát hại ở Campuchia - Ảnh 1.

Người tài xế xe tải phát hiện thi thể ông Yang Weixin bên trong chiếc Toyota Prius này. Ảnh: Khmer Times

Báo Kohsantepheap Daily cho hay ông Yang được xác định mất tích từ tối 29-5. Qua trích xuất camera an ninh tại chung cư, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 20 giờ 16 phút cùng ngày, 3 người đàn ông chưa rõ danh tính đã khống chế nạn nhân tại bãi đậu xe, ép ông lên một ô tô rồi rời khỏi hiện trường.

Vợ nạn nhân cho biết khoảng 3 giờ sáng 30-5, điện thoại của chồng bà gửi tin nhắn yêu cầu gia đình trả 2 triệu USD tiền chuộc. Nhóm bắt cóc tiếp tục nhắn tin gây sức ép trong nhiều giờ. 

Đến 8 giờ 47 phút, nhóm này gửi tin nhắn: "Mọi chuyện dừng lại ở đây", rồi mất liên lạc. Khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, người vợ nhận được thông báo từ cảnh sát xác nhận chồng bà đã tử vong.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy bên trong và bên ngoài chiếc xe có nhiều vật chứng khả nghi, gồm 2 con dao dính máu, giấy ăn và băng keo có vết máu, dây rút nhựa, gối, tất cùng nhiều chai nước.

Kết quả pháp y ban đầu cho thấy nạn nhân có nhiều thương tích nghiêm trọng, từng bị đánh đập, đâm và bạo hành. Nguyên nhân tử vong bước đầu được xác định là ngạt thở. Vụ án đang được điều tra theo hướng giết người có chủ ý.

Theo lời khai của người vợ, chồng bà từng phát sinh tranh chấp nợ nần với một công dân Trung Quốc khác sau một vụ làm ăn thất bại từ năm 2014. Đến năm 2025, người này tiếp tục tìm đến để đòi tiền.

Cảnh sát Campuchia đang làm rõ liệu mâu thuẫn kinh doanh kéo dài nhiều năm có liên quan đến vụ bắt cóc và sát hại ông Yang hay không.

Trùm bất động sản Trung Quốc bị sát hại ở Campuchia - Ảnh 2.

Hiện trường phát hiện thi thể giám đốc bất động sản người Trung Quốc ở thủ đô Phnom Penh - Campuchia ngày 30-5. Ảnh: Khmer Times

Tin liên quan

Quốc vương Campuchia phẫu thuật tại Trung Quốc

Quốc vương Campuchia phẫu thuật tại Trung Quốc

(NLĐO) - Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni cuối tuần qua đã phẫu thuật điều trị ung thư tuyến tiền liệt tại Bắc Kinh - Trung Quốc.

VIDEO: Khoảnh khắc sàn cầu đổ sụp, ô tô rơi xuống sông chảy xiết tại Trung Quốc

(NLĐO) - Cú sập một phần cầu tại tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc đã khiến chiếc ô tô đang đỗ ở phần rìa rơi thẳng xuống dòng nước xiết giữa đợt thiên tai nghiêm trọng.

VIDEO: Khoảnh khắc kinh hoàng trong vụ nổ mỏ than ở Sơn Tây - Trung Quốc

(NLĐO) - Đoạn video vừa xuất hiện cho thấy sức công phá lan nhanh qua các đường hầm ngay sau khi vụ nổ và hỏa hoạn bên trong mỏ than Liushenyu ở Trung Quốc.

sát hại đòi tiền chuộc Phnom Penh Trung Quốc bắt cóc Campuchia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo